Buscan una familia que le dé una oportunidad a una perrita que está en adopción

Es una hembrita castrada, de tamaño mediano a chico, pelaje gris y muy dócil. Quienes deseen darle un hogar pueden comunicarse al 155182450.

Hoy 21:14

Una perrita busca una familia que pueda brindarle cariño, cuidado y un hogar definitivo. Se encuentra en adopción responsable y sus características la convierten en una compañía ideal para quienes quieran sumar una integrante de cuatro patas a su hogar.

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Se trata de una hembrita de tamaño mediano a chico, con un particular pelaje gris, una zona blanca en el pecho, orejas caídas y ojos oscuros. Además, es muy dócil y tiene un carácter tranquilo.

La pequeña ya está castrada, por lo que quienes estén interesados en adoptarla podrán darle una nueva oportunidad y ofrecerle un espacio seguro donde recibir todo el cariño que necesita.

Las personas que quieran conocer más sobre ella o estén dispuestas a brindarle un hogar pueden comunicarse al 3855182450.

La intención es encontrar una familia que asuma el compromiso de una adopción responsable y la acompañe durante toda su vida.