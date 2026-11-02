EN VIVO I Olímpico recibe a Peñarol en La Banda buscando extender su racha ganadora en la Liga Nacional

El Negro vuelve al Vicente Rosales después de una exitosa gira por Corrientes. El choque ante el elenco marplatense arranca a las 22.
Olímpico de La Banda recibirá este lunes 2 de noviembre a Peñarol de Mar del Plata, desde las 22, en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por Leonardo Costa buscará conseguir su cuarta victoria consecutiva y continuar escalando posiciones en la competencia.
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