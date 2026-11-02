El Gobierno ultimó los detalles para la llegada del papa León XIV: qué pasará con Villarruel y cómo será la visita

El canciller Pablo Quirno encabezó una reunión con representantes del Vaticano y de la Iglesia argentina. Confirmaron que el cronograma se mantiene sin cambios y que la vicepresidenta fue invitada a la recepción oficial en el Palacio Libertad.

Hoy 21:27

El Gobierno nacional y representantes de la Iglesia católica mantuvieron este lunes una reunión para ultimar los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El encuentro se desarrolló en el Palacio San Martín y estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno.

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Durante la reunión se coordinaron los últimos aspectos vinculados con los operativos de seguridad, los traslados y la organización de las actividades que el Sumo Pontífice encabezará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Quirno confirmó que la agenda papal se mantiene sin modificaciones y aseguró que no hubo nuevos pedidos por parte del Vaticano. Además, destacó que los equipos trabajan desde hace varios meses para garantizar el desarrollo de las celebraciones y encuentros previstos.

¿Qué pasará con Victoria Villarruel?

Uno de los puntos que generó expectativa fue la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei.

El canciller confirmó que Villarruel fue incluida entre los invitados a la recepción oficial en el Palacio Libertad, junto con gobernadores, diputados y senadores nacionales. En cambio, los expresidentes todavía no forman parte de la convocatoria.

Sin embargo, aclaró que las invitaciones no fueron objeto de discusión durante la reunión de este lunes, que estuvo dedicada exclusivamente a cuestiones operativas.

Cómo será la visita del papa León XIV

El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará al país y será recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente, ambos mantendrán un encuentro privado en la Casa Rosada.

Durante su estadía, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, la Universidad Católica Argentina y la cárcel de Devoto, además de encabezar celebraciones religiosas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El mandatario nacional también tiene previsto participar de la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por otra parte, desde el Gobierno señalaron que se analiza una transmisión institucional de los principales momentos de la visita, aunque todavía no se definió si se utilizará la cadena nacional.

Finalmente, Quirno aseguró que la reciente intervención quirúrgica del Pontífice no alteró los preparativos y que el Vaticano ratificó todas las actividades previstas, sin solicitar medidas extraordinarias.