Ataque de furia en Río Hondo: arrojaba piedras a los motociclistas y provocó un accidente

Una mujer de 29 años perdió el control de su moto y cayó sobre el camino tras el episodio ocurrido en Taquello. Sufrió lesiones en el rostro y debió recibir asistencia médica.

Hoy 13:39

Un episodio de tensión y preocupación se registró en la localidad de Taquello, departamento Río Hondo, donde una mujer habría arrojado piedras contra motociclistas que circulaban por la zona. Como consecuencia, una conductora perdió el control de su vehículo, cayó sobre el camino y sufrió lesiones en el rostro.

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El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 19:30. Tras recibir el alerta, efectivos de la Subcomisaría Comunitaria de Vinará se dirigieron al lugar y encontraron a la mujer señalada a la vera del camino.

Según indicaron vecinos, la motociclista herida ya había sido trasladada al hospital en un vehículo particular. Posteriormente fue identificada como Marta Liliana Brandán, de 29 años, quien recibió asistencia médica del doctor Carlos Vitar. Luego de las curaciones y de colocarle una gasa en la zona afectada, recibió el alta médica.

En tanto, la mujer señalada por arrojar piedras fue identificada como Mercedes Núñez. De acuerdo con la información policial, presenta problemas de salud y suele deambular por la vía pública, donde en ocasiones se desorienta. Los efectivos procedieron a trasladarla hasta su domicilio, ubicado en el barrio Los Ralos, donde quedó al cuidado de su padre.

Por disposición del fiscal Gustavo Montenegro, se dejó constancia de lo sucedido en el libro de guardia y se ordenó elevar el informe correspondiente en caso de que la damnificada decida formalizar una denuncia.