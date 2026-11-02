Cailee Spaeny podría interpretar a Polaris en la nueva película de X-Men

Un nuevo rumor de casting vincula a la actriz de "Alien: Romulus" con uno de los personajes mutantes de los cómics Marvel.

Hoy 13:19

Cailee Spaeny podría tener un lugar en la nueva etapa de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Según una información difundida por la cuenta especializada BeyondReporter, a la actriz le habrían ofrecido interpretar a Polaris, una de las mutantes más conocidas de los cómics de Marvel.

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La noticia todavía no cuenta con confirmación oficial de Marvel Studios ni de la propia actriz, por lo que debe considerarse un rumor. Sin embargo, vuelve a colocar a Spaeny en el centro de las especulaciones sobre el reparto de la esperada película.

El posible ofrecimiento resulta llamativo porque Spaeny ya había sido vinculada anteriormente con otros personajes de la franquicia. En julio, BeyondReporter había informado que la actriz estaba en negociaciones para interpretar a Rogue, aunque finalmente Marvel confirmó a Inde Navarrette para ese papel. Más recientemente, otros reportes la relacionaron con Kitty Pryde, también conocida como Shadowcat, aunque tampoco existe una confirmación oficial sobre esas conversaciones.

Cailee Spaeny

En los cómics, Polaris, cuyo nombre real es Lorna Dane, es una mutante con la capacidad de manipular los campos magnéticos. Es hija de Magneto y sus poderes están estrechamente relacionados con los de su padre. Se trata de un personaje importante dentro de la historia de los X-Men, que ya tuvo una adaptación televisiva en la serie The Gifted, interpretada por Emma Dumont.

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Por el momento, no está claro si el supuesto ofrecimiento se traducirá en un acuerdo ni qué lugar ocuparía Polaris en la historia. La nueva película de los X-Men, dirigida por Jake Schreier, tiene previsto su estreno para el 5 de mayo de 2028.

Por ahora, la posible incorporación de Cailee Spaeny como Polaris debe tomarse como un rumor, a la espera de novedades por parte de Marvel Studios o de la actriz.

Cailee Spaeny