Boca, Argentinos y Rosario Central: confirmaron cuándo se definirá al campeón de la tabla anual

El Xeneize depende de sí mismo para quedarse con el título de Liga, mientras que el Bicho y el Canalla necesitan otros resultados.

Hoy 13:13

La definición del campeón de la tabla anual 2026 ya tiene día y horario confirmado. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán sus respectivos partidos el sábado 7 de noviembre, desde las 14.30, en una jornada que determinará quién se queda con el título de Liga.

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Los encuentros correspondientes a la última fecha del Torneo Clausura serán:

Boca vs. Defensa y Justicia.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos Juniors vs. Huracán.

La decisión de disputar los tres encuentros en simultáneo busca garantizar la igualdad deportiva entre los equipos que todavía tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto.

Boca depende de sí mismo para ser campeón

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena es el mejor posicionado para quedarse con el título, ya que depende de sus propios resultados. Si vence a Defensa y Justicia, se consagrará campeón de Liga.

Argentinos Juniors es el único equipo que todavía puede alcanzarlo, aunque necesita ganar sus dos compromisos pendientes y esperar un tropiezo del Xeneize. Además, Boca cuenta con una importante ventaja en la diferencia de gol: +22 contra +12 del Bicho.

Por su parte, Rosario Central también mantiene posibilidades matemáticas, aunque necesita una combinación de resultados favorable para alcanzar la cima.

Boca ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero ahora buscará sumar una nueva estrella. Su último título de esta competencia fue la Supercopa Argentina 2022, conquistada en marzo de 2023 bajo la conducción de Hugo Ibarra.

En tanto, Rosario Central intentará defender la corona conseguida en la edición anterior.

De esta manera, el sábado 7 de noviembre se conocerá al campeón de la tabla anual, en una definición que tendrá a tres equipos jugando en simultáneo y con mucho en juego.