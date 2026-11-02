Violento choque entre una moto y un remís en plena Av. Belgrano dejó a una mujer herida

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección con Av. Libertad. La conductora del rodado menor tuvo que ser asistida por personal del Sease 107.
Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la mañana de este lunes en la intersección de avenida Belgrano y Libertad, donde una mujer resultó herida.
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Por causas que todavía son materia de investigación, una motocicleta Zanella 110 cc y un Volkswagen Voyage que funciona como remís colisionaron entre sí.
Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor cayó violentamente al pavimento y resultó lesionada, por lo que tuvo que ser asistida por personal del Sease 107.
En el lugar también intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 1, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.