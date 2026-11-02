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Violento choque entre una moto y un remís en plena Av. Belgrano dejó a una mujer herida

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección con Av. Libertad. La conductora del rodado menor tuvo que ser asistida por personal del Sease 107.

Hoy 07:40
Accidente Moto Auto Belgrano

Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la mañana de este lunes en la intersección de avenida Belgrano y Libertad, donde una mujer resultó herida.

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Por causas que todavía son materia de investigación, una motocicleta Zanella 110 cc y un Volkswagen Voyage que funciona como remís colisionaron entre sí.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor cayó violentamente al pavimento y resultó lesionada, por lo que tuvo que ser asistida por personal del Sease 107.

En el lugar también intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 1, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

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