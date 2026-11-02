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La Banda en alerta: lluvias irregulares y temperaturas en ascenso para hoy Lunes 2 de noviembre de 2026

Los bandeños se enfrentan a un clima cubierto y lluvioso en los próximos días. La temperatura actual se mantiene en torno a los 20 grados.

Hoy 08:11

En la ciudad de La Banda, el clima actual se presenta cubierto con una temperatura de 20.6 °C, lo que genera una sensación térmica muy similar de 20.7 °C. La humedad alcanza el 81%, lo que contribuye a un ambiente bastante pesado para los bandeños.

Para hoy, se prevé lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 20.6 °C de mínima y los 28.7 °C de máxima. Este clima podría generar inconvenientes en actividades al aire libre, ya que la lluvia puede ser impredecible.

El pronóstico para mañana, 3 de noviembre, indica que la situación no mejorará mucho, ya que también se esperan lluvias irregulares con una mínima de 21.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 33.9 °C. Esto podría provocar un aumento en la sensación térmica, complicando aún más el panorama.

El miércoles, 4 de noviembre, la situación cambiará ligeramente, ya que se anticipa un clima cubierto con temperaturas más frescas, que irán de 21.7 °C a 25.3 °C. Aunque la lluvia puede disminuir, la nubosidad seguirá siendo un factor determinante en el clima de la región.

En resumen, los bandeños deben estar preparados para un inicio de noviembre con condiciones climáticas variables. Hoy, la temperatura mínima será de 20.6 °C y la máxima de 28.7 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días incluye lluvias y temperaturas que continuarán fluctuando.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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