Termas de Río Hondo se prepara para días de lluvia irregular: pronóstico para hoy Lunes 2 de noviembre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta inestable con lluvias irregulares en las cercanías. Se esperan temperaturas frescas para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo la influencia de lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 19.1 °C, aunque la sensación térmica asciende a 20.8 °C.

Con una humedad del 89% y vientos suaves provenientes del SSW a 4.3 km/h, el clima se siente bastante húmedo. Este tipo de condiciones es típico para la región en esta época del año, por lo que los termenses deben estar preparados para la lluvia.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance 18.2 °C y la máxima llegue a 23.1 °C. Las precipitaciones continuarán siendo un factor presente durante el día, afectando la actividad al aire libre.

El pronóstico para mañana, martes 3 de noviembre, indica que las lluvias irregulares persistirán. Las temperaturas mínimas rondarán los 18.4 °C y las máximas podrían alcanzar 27.8 °C, lo que sugiere un leve aumento en la temperatura.

Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, la situación climática no presentará grandes cambios. Se anticipa una mínima de 18.4 °C y una máxima de 23.5 °C, con lluvias irregulares continuando en la región. Los termenses deben estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar precauciones si planean salir.

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