Investigan el abuso a una adolescente de 15 años a la salida de un baile en Pozo Hondo

La menor fue encontrada inconsciente durante la madrugada del domingo y trasladada de urgencia al hospital. Según manifestó posteriormente a su madre, habría sido atacada sexualmente por tres hombres.

Hoy 06:46

Un grave episodio de abuso sexual contra una adolescente de 15 años es investigado por la Justicia, luego de que fuera encontrada inconsciente durante la madrugada del domingo en inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Pozo Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se registró alrededor de las 5.30, sobre la avenida 24 de Septiembre, a pocos metros del boliche conocido como The King. Según el informe policial, efectivos que realizaban un servicio adicional en el establecimiento advirtieron que la menor se encontraba tendida e inmóvil sobre la vía pública, por lo que solicitaron asistencia médica de inmediato.

Una ambulancia la trasladó al hospital zonal, donde el médico de guardia constató que había ingresado en estado de inconsciencia y presentaba signos compatibles con una importante intoxicación alcohólica. Debido a su condición, quedó internada bajo observación y recibió asistencia médica.

La denuncia y la intervención de la Fiscalía

Mientras la adolescente era atendida, las autoridades identificaron a un joven que la acompañaba, quien manifestó ser su amigo. Según indicó, ambos habían viajado desde Cruz Alta, localidad de la provincia de Tucumán, en un transporte coordinado y proporcionado por la organización de la fiesta.

La situación fue comunicada al fiscal de turno, Gustavo Montenegro, quien ordenó localizar a los familiares de la menor.

Cerca de las 8.10 se presentó en el hospital la madre de la adolescente, de 39 años, quien acreditó el vínculo familiar. La mujer manifestó que sabía que su hija había viajado a Pozo Hondo para asistir al baile, aunque desconocía que no contaría con el acompañamiento de un adulto responsable.

Según consta en el reporte policial, cuando pudo comunicarse con su hija, la mujer recibió un relato sobre presuntos ataques sexuales cometidos por tres hombres, uno de los cuales habría ocurrido en las inmediaciones del local bailable.

Pidieron las cámaras de seguridad del boliche

A partir de la denuncia, el fiscal dispuso un relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de obtener elementos que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles involucrados.

Cuando los efectivos se presentaron en el boliche, el organizador del evento, un hombre de apellido Jaime, de 39 años y residente en Pozo Hondo, manifestó que el lugar contaba con un circuito cerrado de vigilancia, aunque aseguró que las cámaras habían sido apagadas durante el desarrollo de la fiesta.

La Fiscalía continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que la adolescente fue encontrada y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales.