Alicia Vikander protagonizará el nuevo thriller del director Armando Iannucci

La actriz sueca formará parte del elenco principal de una película de suspenso y conspiraciones que todavía no tiene título y buscará financiación y distribución en el American Film Market.

Hoy 07:06

Alicia Vikander se prepara para sumarse a un nuevo proyecto cinematográfico de alto perfil. La ganadora del Oscar protagonizará la próxima película del director y guionista Armando Iannucci, en la que compartirá elenco con James McAvoy y Taron Egerton.

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El largometraje será un thriller conspiranoico del que todavía no trascendieron detalles sobre su argumento ni los personajes que interpretarán sus protagonistas. El proyecto, que aún no tiene título definido, contará con el respaldo de FilmNation Entertainment.

La producción tiene previsto presentarse a mediados de noviembre en una nueva edición del American Film Market (AFM), en Los Ángeles, uno de los principales encuentros de la industria cinematográfica para buscar financiación y acuerdos de distribución.

Alicia Vikander

La noticia llega en un momento de actividad para Vikander, que también forma parte de 'Hope', la nueva película del director surcoreano Na Hong-jin, donde tiene un papel secundario, aunque importante dentro de la historia.

La actriz sueca, reconocida internacionalmente por películas como 'La chica danesa', que le valió el premio de la Academia a mejor actriz de reparto, y 'Tomb Raider', ya había trabajado anteriormente con McAvoy. Ambos compartieron pantalla en 'Inmersión' (2018), una coproducción española dirigida por Wim Wenders.

Por su parte, Armando Iannucci es conocido por crear las series 'Veep' y 'Avenue 5', además de dirigir películas como 'La muerte de Stalin' y 'La increíble historia de David Copperfield'. Su nuevo trabajo marcará su regreso al cine con una historia de suspenso cuyo argumento se mantiene, por ahora, bajo reserva.