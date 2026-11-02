De noche, en silencio y por debajo del radar: la ruta que lleva a Trump y a octubre

Parte del futuro de Milei empieza a jugarse este martes, en las elecciones legislativas estadounidenses; el resto de la suerte del gobierno argentino empezará a definirse antes de fin de año, con la discusión por la reforma electoral.

Hoy 07:02

Por Francisco Olivera

Para La Nación

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Parte del futuro de Javier Milei empieza a jugarse este martes, en las elecciones legislativas que enfrenta Donald Trump. Si, como dicen las proyecciones, el presidente norteamericano pierde el control del Senado, tendrá menos margen para decisiones que hasta ahora ha tomado de manera inconsulta. Desde la guerra en Medio Oriente hasta los aranceles o el rescate financiero para la Argentina. Con una mayor debilidad en el Senado, y más si el resultado fuera el peor y quedara a tiro de impeachment, tendrá sin dudas mayores limitaciones. Lo que pase ese día incumbe entonces a Milei: un nuevo respaldo del Tesoro volvería a convertirse en su gran escudo contra turbulencias cambiarias durante el año electoral.

Es cierto que la campaña lo agarra esta vez mucho mejor parado que en la de 2025. Luis Caputo, ministro de Economía, celebró en la Argentina Week de París que gran parte de los ahorristas se hubiera refugiado ya en el dólar. “Me deja más tranquilo”, repite hacia dentro del Gobierno. Pero la demanda de dinero no termina de recuperarse, en parte porque el espectro de candidatos opositores tampoco convence al mercado, y eso siempre complica. La Argentina es desde hace tiempo un país sin moneda.

En eso reside el interés en el Súper Martes y la gravitación de Trump. El entendimiento del Gobierno con los republicanos no ha tenido hasta ahora fisuras. Lo demostró la huida de Flavio Bolsonaro. Ahí funcionó todo, desde la coordinación del viaje hasta los tiempos. El avión de Baires Fly esperó desde la noche del lunes, un día entero, a que Bolsonaro recorriera por tierra las 20 horas que separan Brasilia de Puerto Iguazú. La demora de una hora y media en el aeropuerto no se debió al trámite de la familia para entrar en los Estados Unidos, que fue expeditivo, sino a las valijas que llegaron rezagadas en otra camioneta. Si algo hubiera fallado, el excandidato del Partido Liberal habría contado además con la colaboración de otro Gulfstream, en este caso de matrícula norteamericana, que salió de Fort Lauderdale el mismo martes del escape por si surgían inconvenientes. Un misterioso vuelo que pasó, valga la metáfora, por debajo del radar para casi todos. Que iba inicialmente a Posadas, rectificó el rumbo, aterrizó en Asunción y esperó en silencio varias horas hasta que Bolsonaro embarcara para volver a Florida. Una especie de back-up o plan B: Asunción está a media hora de vuelo de Puerto Iguazú.

Ese segundo avión es ahora el gran misterio del traslado. Pertenece a otra empresa de taxi aéreo, Executive Flight Solutions, y fue en realidad gestionado por otro argentino, Leonardo Scatturice, empresario de buenos vínculos con el Gobierno y el partido republicano. Lo detectaron solo aficionados como la cuenta de Twitter @spotterposadas, que consignó el recorrido y la matrícula, N776MA, en la noche del martes.

La logística sobre la que se desarrolló el vuelo es impresionante. Contó, por ejemplo, y como publicó en este diario Diego Cabot, con la colaboración de dos funcionarios de la Secretaría General de la Empresa Binacional Yacyretá: Orlando Ignacio Palacios, asesor, y Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad. Palacios tiene vínculos en Miami y muy buena relación con Santiago Caputo. Los empleados de la represa le prestan más atención que a ningún otro directivo. Fue, por ejemplo, quien gestionó en 2025 ante Santiago Caputo, y según consignó en ese momento en LA NACION Martín Boerr, una mejora en el precio del megavatio porque la empresa no tenía para pagar sueldos. Waisman también tiene contactos en Miami: es oriundo de Tucumán y se desempeñó hasta hace pocos meses como patrullero marítimo para la policía local en Bal Harbour, barrio residencial del condado de Miami Dade. “Vigilaba yates como un policía en camioneta”, graficaron en esa ciudad. Se fue a los Estados Unidos a los 14 años y una década después fue reclutado por la DEA, para la que trabajó en temas de lavado de dinero en Japón y en Italia. Hace un año, durante el Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos, Waisman se hizo viral porque salió en las transmisiones de streaming patrullando el mar con una camiseta de Boca.

El despegue de Bolsonaro se hizo además con el sigilo que daba no solo el horario en el aeropuerto, sino también la obediencia de los empleados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El oficial que no tuviera una tarea asignada, se impartió, debía irse a su casa. También se les pidió a los taxistas que despejaran la zona. Como para evitar fotos.

Todo tan preparado que hace pensar en un trabajo conjunto. Con el Departamento de Estado, desde ya, pero acaso la complicidad de Brasil. Los libertarios dicen estar al tanto de que el desenlace final era también lo que quería Lula. ¿Puede habérsele escapado a alguien que arrancará su cuarto período presidencial y quedará en la historia de los líderes globales ese recorrido de 20 horas terrestres o pasado el detalle de no advertir en Migraciones que no dejaran salir del país al fugitivo? Difícil.

Dado el resultado electoral, Milei y Lula deberán sin embargo convivir al menos un año más. La relación bilateral es histórica y excede las afinidades ideológicas.

El resto de la suerte del gobierno argentino empezará a definirse antes de fin de año, con la discusión por la reforma electoral. Milei necesita un PJ dividido. Santilli, que maneja la relación con los gobernadores, viene diciendo que están los votos para eliminar o modificar las primarias, pero en el oficialismo no son tan optimistas, entre otras razones por la presencia en el Senado de Patricia Bullrich, a quien ven cada vez más encaminada a una candidatura presidencial que, suponen, querrá dirimir justamente en las primarias. Por eso desconfían. Anteayer, en la asunción de Claudia López, que reemplaza a Juan Carlos Pagotto, hubo tensión en el Senado. Estaban los Menem y la senadora Nadia Márquez, cercana a Karina Milei y a quien los libertarios ven con posibilidades de reemplazar a Bullrich en la cámara si existiera una ruptura.

La exministra de Seguridad choca últimamente seguido con Milei. La última vez fue el fin de semana pasado por los agravios del Presidente a la prensa. Venían de reunirse la semana previa en Olivos y habían tenido coincidencias. Cerca de Bullrich dicen que Milei aceptó ese día varios planteos. La necesidad de darle a la sociedad un discurso menos agresivo, por ejemplo. La senadora lo tiene medido con encuestas propias: hay un 60% del electorado que no quisiera volver a 2023, pero, de ese universo, un 37% no soporta los insultos presidenciales. “Es mi electorado”, suele decir.

A Bullrich le bastó la furia del atril en la Fundación Faro para entender que ni siquiera la habían escuchado. Decidió entonces hacer declaraciones en defensa del rol del periodismo y faltó el lunes a la reunión de gabinete. No tenía ganas, aunque dio como argumento un compromiso personal. Organiza para estos días una reunión con pequeñas y medianas empresas, la primera formal del año, una iniciativa solo imaginable en alguien con aspiraciones electorales.

Su aventura depende en gran medida de que aparezcan oportunidades para marcar diferencias y de lo que haga Milei, que hasta ahora ha mostrado intenciones de evitar una pelea directa. Hace un año, también en la Fundación Faro y en campaña, el Presidente prometió dejar de insultar para abocarse a los argumentos. Es lo que le pide Bullrich.

Pero ya los propios libertarios dicen que hay improntas inmodificables. Anteayer, por ejemplo, Milei se enojó con los diarios que no publicaban que la Gendarmería hubiera hecho un peritaje que ponía en duda los audios de la causa Andis. Hizo catarsis en privado. Los resultados del peritaje fueron para él una especie de revancha después de dos años en los que, dijo, su hermana había recibido desde columnas periodísticas negativas hasta canciones que la trataban con sorna. Cada tanto, alguien del entorno le insinúa que el mal humor lo perjudica. Uno de ellos, por ejemplo, le apuntó que sus explosiones forzaban conclusiones disparatadas sobre la situación económica. “Te crispás y la gente se asusta”.

La última encuesta de la Universidad Di Tella y Poliarquía mostró que una parte del electorado todavía lo acompaña, pero que no le sobra nada, y tampoco le garantiza una victoria en primera vuelta. Va entonces como siempre, con lo justo y lo puesto, y ahora en tiempo de descuento.