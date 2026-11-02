El mal momento de Gladys La Bomba Tucumana: “Es una decisión que jamás hubiera querido tomar”

La popular cantante atraviesa una difícil situación económica y se vio obligada a cerrar el local de venta de empanadas que tenía en Recoleta, Buenos Aires.

Hoy 07:12

Con una profunda tristeza, la cantante Gladys La Bomba Tucumana (61) comunicó el cierre de su local de empanadas, que había abierto en agosto de 2024, en el barrio de Recoleta.

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Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde aseguró que la decisión de cerrar el local, de nombre "La Bomba, empanadas tucumanas", está relacionada con "la difícil situación económica" del país.

Junto a una imagen del día que abrió el local de empanadas, que estaba ubicado en Paraguay 2387, cerca de la Facultad de Medicina de la UBA, Gladys expresó: "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido".

"Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar", destacó la cantante tucumana.

Apuntando a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, la intérprete de La pollera amarilla destacó: "Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno".

Y afirmó, agradeciendo a los que confiaron en su proyecto gastronómico: "A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño".

"Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", sumó Gladys en su posteo de despedida.

Y cerró: "Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón".

El posteo de Gladys se llenó de mensajes de aliento de parte de sus seguidores, que lamentaron que la cantante haya tenido que tomar la decisión de bajar la persiana de su local de empanadas.