“Nos vamos a estrellar, se nos acaba el tiempo”: el último mensaje desde el avión que cayó en Estados Unidos

Una grabación registró los desesperados mensajes de la tripulación del jet ejecutivo que se estrelló cerca de Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump. En el accidente murieron las nueve personas que iban a bordo.

Hoy 07:43

Los últimos audios del jet ejecutivo que se estrelló el domingo cerca de Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump, registraron la estremecedora comunicación que mantuvieron los pilotos con los controladores aéreos.

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Según grabaciones del control de tráfico aéreo captadas por LiveATC.net en los momentos previos al choque, el piloto reportó que se estaba acumulando hielo sobre el jet y que la turbulencia le generaba sacudidas de hasta 700 pies.

“Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada”, dijo el piloto a los controladores. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente.

Tras encontrar precipitación y solicitar ascender, la tripulación declaró una emergencia mientras la aeronave comenzaba a perder altitud a un ritmo alarmante. “Estamos descendiendo a 8.000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, transmitió uno de los pilotos.

“Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto”, describió.

Luego, llegó la frase más impactante, porque anticipó el desenlace. "Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo", exclamó otro de los tripulantes.

Cómo fue el accidente

El avión Learjet 60 que transportaba a nueve personas se precipitó en picada el domingo cerca de Cresthaven, un vecindario del condado de Palm Beach que se encuentra a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago, y generó una enorme bola de fuego. El secretario de Transporte de Estados Unidos confirmó que todos los ocupantes murieron.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, precisó en la red social X que el Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach a las 12:50 de la tarde, y lo calificó como una “tragedia horrenda”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que no había reportes de que alguien en tierra hubiese resultado herido o muerto. “Fue un choque de avión cataclísmico”, dijo a la prensa que llegó al lugar. Y añadió: “Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino”.

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a Bahamas, según la FAA. Iba específicamente hacia el este a 35.000 pies (unos 11 kilómetros) de altitud cuando los pilotos reportaron turbulencia, formación de hielo y lluvia, y solicitaron ascender 2.000 pies más (unos 610 metros).

Momentos después, la aeronave entró en un pronunciado descenso en picada, primero a 10.000 pies por minuto, luego a 20.000 pies por minuto y hasta a 30.000 pies por minuto, por lo que el fuselaje se vio sometido a una intensa presión por encima de su capacidad, según grabaciones del control de tráfico aéreo y datos de seguimiento de vuelo.

Un piloto declaró una emergencia y emitió llamadas de auxilio. El avión viró bruscamente a la derecha antes de estrellarse en picada contra el suelo.

La investigación quedará a cargo de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).