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Megan Fox sorprendió con un impactante disfraz de sirena para Halloween

La actriz compartió una producción fotográfica inspirada en las criaturas mitológicas del mar. El look combinó detalles metálicos, transparencias y un maquillaje de efectos especiales con una estética oscura.

Hoy 07:28
Megan Fox

Megan Fox volvió a llamar la atención en Halloween con una producción fotográfica en la que se transformó en una misteriosa sirena. La actriz estadounidense compartió las imágenes en sus redes sociales y apostó por una caracterización que combinó fantasía, sensualidad y elementos propios del cine de terror.

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El vestuario fue uno de los aspectos más destacados. Fox lució un top plateado de apariencia líquida, que se extendía desde el cuello hasta el torso, acompañado por una falda de malla translúcida con detalles brillantes que simulaba una cola de sirena.

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La transformación se completó con prótesis que recreaban membranas entre los dedos, uñas negras largas, maquillaje plateado con aspecto de escamas, lentes de contacto azules y pequeñas piedras brillantes distribuidas sobre el rostro. Su cabello oscuro, con efecto mojado, reforzó la estética de una criatura recién salida del mar.

La producción fue fotografiada por Cibelle Levi en una playa, con rocas, niebla y un cielo cubierto de nubes que aportaron una atmósfera inquietante a las imágenes.

"El canto era la trampa y el mar, la tumba", escribió la actriz junto a la publicación, una frase que acompañó el concepto oscuro de su personaje.

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No es la primera vez que Megan Fox apuesta por caracterizaciones elaboradas para Halloween. En años anteriores recreó a Gogo Yubari, de 'Kill Bill', y a Padmé Amidala, de 'Star Wars'. También compartió días antes de esta producción una sesión fotográfica de inspiración vampírica, con lencería bordó, encaje y accesorios góticos.

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