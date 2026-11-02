La actriz estadounidense encabezó una nueva emisión del histórico programa de humor y aprovechó su monólogo para hacer referencia a una reciente polémica protagonizada por el comediante Shane Gillis.

Hoy 07:29

Inde Navarrette debutó como conductora de 'Saturday Night Live' (SNL) en una emisión especial de Halloween. La actriz, que próximamente se incorporará al universo cinematográfico de Marvel como Rogue, estuvo al frente del programa y protagonizó distintos momentos humorísticos.

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Durante su monólogo inicial, Navarrette hizo una referencia a los comentarios de Shane Gillis sobre la vestimenta de las mujeres en los gimnasios. El comediante había generado controversia semanas atrás al realizar una serie de bromas sobre el tema durante su propia participación en el ciclo.

La actriz también habló sobre su preparación física para interpretar a Rogue en la próxima película de 'X-Men'. Con ironía, bromeó sobre sus rutinas de entrenamiento y la ropa que utiliza para ir al gimnasio.

Otro de los momentos destacados estuvo relacionado con 'Obsession', la película de terror que protagoniza. En una de las bromas del programa, la cámara mostró a su novio, Nick Aiello, atado y amordazado en una silla entre el público, en una referencia al argumento del filme.

La emisión contó además con la participación musical de Gracie Abrams y una aparición de Tom Hanks, quien volvió a interpretar a su conocido personaje David S. Pumpkins.