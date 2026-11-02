Residuos electrónicos y limpieza urbana: TRAEER llamó a reforzar el compromiso ambiental de los vecinos

El socio fundador de la asociación civil, Sergio Páez, destacó los más de 12 años de trabajo en Santiago del Estero y planteó la necesidad de fortalecer la educación ambiental y el cuidado de los espacios públicos.

Hoy 13:47

Sergio Páez, socio fundador de TRAEER, una asociación civil sin fines de lucro de Santiago del Estero dedicada al tratamiento y reciclaje de residuos electrónicos, habló con Radio Panorama sobre el trabajo que realizan y la importancia de generar conciencia ambiental en la comunidad.

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Páez explicó que la organización fue modificando sus objetivos y actividades a lo largo de los años, a medida que creció el conocimiento sobre el impacto de los residuos electrónicos. "TRAEER se fue reinventando, cuando comenzamos nadie sabía qué era un residuo electrónico. El residuo electrónico es una suma de residuos y eso lo hace más peligroso que otros", señaló.

En ese sentido, destacó que la problemática ambiental requiere tanto del trabajo de las organizaciones como de la participación de los vecinos. Al referirse a las iniciativas impulsadas para mejorar la limpieza de la ciudad, mencionó los objetivos de forestación y cuidado del espacio público.

"El intendente Benavente dijo que va a trabajar para limpiar la ciudad y mantenerla más linda. Nosotros ya lo veníamos haciendo, y tenemos el objetivo de 60 mil árboles por año", expresó.

El referente también hizo hincapié en la necesidad de modificar algunos hábitos cotidianos para evitar la acumulación de basura en distintos sectores. Según indicó, pese a los esfuerzos de limpieza que se realizan, todavía persisten los minibasurales.

"Llevamos más de 12 años trabajando y vimos que, a pesar de que hay casi 8 mil personas limpiando la ciudad, hay minibasurales. Como vecinos nos falta cuidar nuestras casas, tenemos que sacar la basura a tiempo y ponerla en los contenedores", sostuvo.

Además, remarcó la importancia de la educación ambiental desde la infancia como una herramienta para generar cambios duraderos. "Se trabaja enseñando en especial a los niños para que le transmitan a los padres", explicó.

Finalmente, Páez planteó la necesidad de construir una ciudad más comprometida con el ambiente y la limpieza urbana. "Santiago del Estero debe ser una ciudad ejemplo y limpia", concluyó.