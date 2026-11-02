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La Banda: quiénes son los nuevos funcionarios que se sumaron al gabinete de Llamil Abdala

El intendente tomó juramento a cuatro autoridades que estarán al frente de áreas clave de la Municipalidad. Conocé quiénes ocuparán cada dirección.

Hoy 14:10

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, encabezó durante la mañana de este lunes el acto de asunción de nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete municipal.

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La ceremonia formalizó la puesta en funciones de cuatro autoridades que estarán al frente de distintas áreas de la administración comunal, vinculadas con la gestión institucional, educativa, sanitaria y cultural.

Según se informó, las nuevas designaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  • Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales: Ivana Grisel Kozlowski.
  • Educación: Marisol Isaac.
  • Salud Municipal: Ángel Muratore.
  • Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico: Rossina Bauman.

Durante el acto, los funcionarios prestaron el juramento correspondiente y quedaron oficialmente a cargo de sus respectivas dependencias.

De esta manera, la gestión de Abdala continúa conformando los equipos de trabajo que tendrán responsabilidades en distintas áreas de la Municipalidad de La Banda.

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