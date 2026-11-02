La Banda: quiénes son los nuevos funcionarios que se sumaron al gabinete de Llamil Abdala

El intendente tomó juramento a cuatro autoridades que estarán al frente de áreas clave de la Municipalidad. Conocé quiénes ocuparán cada dirección.

Hoy 14:10

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, encabezó durante la mañana de este lunes el acto de asunción de nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia formalizó la puesta en funciones de cuatro autoridades que estarán al frente de distintas áreas de la administración comunal, vinculadas con la gestión institucional, educativa, sanitaria y cultural.

Según se informó, las nuevas designaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Ceremonial, Protocolo y Relaciones Institucionales: Ivana Grisel Kozlowski.

Ivana Grisel Kozlowski. Educación: Marisol Isaac.

Marisol Isaac. Salud Municipal: Ángel Muratore.

Ángel Muratore. Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico: Rossina Bauman.

Durante el acto, los funcionarios prestaron el juramento correspondiente y quedaron oficialmente a cargo de sus respectivas dependencias.

De esta manera, la gestión de Abdala continúa conformando los equipos de trabajo que tendrán responsabilidades en distintas áreas de la Municipalidad de La Banda.