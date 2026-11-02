Dos motociclistas resultan heridos en un accidente en San Salvador de Jujuy

Dos hombres fueron trasladados al Hospital Pablo Soria tras un accidente de motocicleta en la avenida General Savio de San Salvador de Jujuy.

Hoy 14:43

En un accidente de motocicleta ocurrido en la mañana de este lunes, dos hombres resultaron heridos en la avenida General Savio, a la altura de la calle Riobamba, en San Salvador de Jujuy. El incidente se reportó alrededor de las 6:30 horas, lo que llevó a personal policial a acudir al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los efectivos confirmaron el siniestro, que involucraba a una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, de color negro. Este tipo de vehículos, que son muy utilizados en la región, pueden ser propensos a accidentes si no se manejan con precaución. La Policía de Seguridad Vial llegó poco después para asegurar el área y facilitar la atención de los heridos.

En el lugar del accidente, se presentó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales brindaron atención inmediata a los dos hombres que viajaban en el rodado. Tras realizarles los primeros auxilios, fueron trasladados al Hospital Pablo Soria para recibir la atención y evaluación médica necesaria. Las autoridades aún no han proporcionado información detallada sobre el estado de salud de los ocupantes de la motocicleta.

Hasta el momento, las causas del derrape no han sido esclarecidas, lo que ha generado inquietud entre los ciudadanos sobre la seguridad en las vías. Es importante señalar que el uso del casco es un elemento crucial para la protección de los motociclistas, pero no se ha confirmado si los jóvenes contaban con esta medida de seguridad al momento del accidente.

Las autoridades locales hacen un llamado a los conductores para que extremen las precauciones al conducir, especialmente en horas de la madrugada. Respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el casco reglamentario son prácticas que podrían evitar accidentes graves y salvar vidas.

Este evento resalta la necesidad de fomentar la conciencia sobre la seguridad vial en la región. Las campañas educativas sobre la importancia del uso del casco y la reducción de velocidad son vitales para disminuir la incidencia de accidentes de tráfico, que pueden tener consecuencias fatales.

Finalmente, se espera que las investigaciones continúen para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este accidente en San Salvador de Jujuy, con el objetivo de prevenir futuros incidentes similares.