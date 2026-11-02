Conducía alcoholizado, perdió el control de su auto y chocó contra una camioneta estacionada

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Av. Aguirre y España, en el barrio Los Inmigrantes. El test de alcoholemia arrojó 0,64 gramos.

Hoy 12:27

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la intersección de avenida Aguirre y calle España, en el barrio Los Inmigrantes, donde un automóvil terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe policial, el conductor de un Peugeot 307, identificado como Santiago Nahuel Ardiles, de 25 años, circulaba por avenida Aguirre cuando, al llegar a la intersección con calle España, perdió el control del vehículo e impactó contra una Volkswagen Amarok.

Tras el choque, personal del Sease 107 examinó al automovilista. Sin embargo, al no presentar lesiones, se negó a ser trasladado y recibir asistencia médica.

El test de alcoholemia dio positivo

A raíz del siniestro, se realizó un control de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, se solicitó la intervención de personal de Criminalística y Seguridad Vial para realizar las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 8.