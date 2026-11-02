Elecciones 2027: cómo consultar el padrón provisorio y qué datos se pueden corregir

Los ciudadanos ya pueden verificar sus datos personales y el lugar de votación. Habrá un plazo de 30 días para presentar reclamos en caso de detectar errores.

Hoy 12:56

A poco menos de un año para la elecciones de 2027, la Cámara Nacional Electoral habilitó una consulta provisoria extraordinaria del padrón electoral en la web www.padron.gob.ar hasta el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de que la ciudadanía verifique que sus datos estén correctos y poder realizar una actualización y depuración óptima de cara al año electoral.

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De acuerdo el Código Nacional Electoral, el padrón provisional debería estar publicado en abril del próximo año, 180 días antes de las elecciones de octubre, pero la Cámara Nacional Electoral definió a través de la acordada 154/2026 de septiembre pasado realizar una publicación extraordinaria para iniciar un proceso de actualización previo.

La Cámara indicó que la publicación extraordinaria es una práctica ya cotidiana durante los últimos años no electorales y permite durante 30 días verificar la información de cada elector para elevar posibles reclamos. El periodio extraordinaria para la consulta de la información de cada elector será hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de una prórroga hasta fin de año.

La Cámara instó al Gobierno nacional que dé difusión a la consulta extraordinaria y solicitó particular atención para los jóvenes que cumplan 16 años hasta el 24 de octubre de 2027, quienes deberán figurar en el padrón. La incorporación al padrón se realiza a través del trámite de “actualización del mayor”, por el cual la Cámara debe cruzar la información necesaria con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Ante la consulta que se puede realizar en la web, cada elector podrá verificar su inscripción en el padrón y el correcto registro de los siguientes datos:

Matrícula individual

Apellido/s y nombre/s

Tipo de ejemplar

Fecha de último ejemplar Sección electoral

Circuito electoral (y localidad del domicilio)

En caso contrario, el propio formulario de la página de la Cámara Nacional Electoral cuenta con un correo para realizar los reclamos: https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/.

Los argentinos que residen en el exterior deberán chequear la información disponible seleccionando la opción “Argentinos en el Exterior” dentro del apartado correspondiente al distrito.

En esta consulta extraordinaria no se incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.

La primera cita electoral de 2027 a nivel nacional serían las PASO, aún vigentes por Ley 26.571, a pesar de la suspensión conseguida por la Casa Rosada en 2025 y la intención de avanzar con una reforma que las elimine también para el año próximo, pero que aún no consiguió los votos suficientes en el Congreso.

En caso de seguir vigentes, las PASO se realizarán el segundo domingo de agosto previo a las elecciones de octubre. La Cámara Electoral deberá publicar un padrón definitivo 30 días antes.