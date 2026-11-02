Detención de hombre por robo en comercio en San Fernando del Valle de Catamarca

Efectivos del COEM-KAPA lograron la detención de un hombre de 50 años tras un robo en un comercio de San Fernando del Valle de Catamarca gracias a un operativo cerrojo.

Hoy 15:37

En un eficiente despliegue de seguridad, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-KAPA) llevaron a cabo un operativo cerrojo en San Fernando del Valle de Catamarca que resultó en la captura de un hombre de 50 años, señalado como el presunto autor de un robo en un comercio local. Este tipo de operativos son fundamentales para mantener la seguridad en la zona, ya que permiten a las fuerzas policiales actuar rápidamente ante situaciones delictivas y así resguardar la integridad de los ciudadanos.

El suceso se inició alrededor de las 11:25 cuando el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) recibió un llamado alertando sobre un ilícito en un local comercial ubicado en la avenida Ahumada y Barros. La propietaria del establecimiento, visiblemente alterada, proporcionó detalles precisos sobre el incidente, indicando que un individuo había ingresado al comercio, amenazando con un arma, para llevarse dinero en efectivo y otros objetos de valor, antes de huir rápidamente del lugar.

Con la información proporcionada por la víctima, los agentes del COEM-KAPA implementaron un patrullaje preventivo en las áreas cercanas. Las características físicas y de vestimenta del sospechoso fueron clave para facilitar la búsqueda y posterior detención, ya que la descripción detallada permitió a los policías focalizar sus esfuerzos en las calles adyacentes, donde podría haberse refugiado el delincuente tras el atraco.

El operativo cerrojo se llevó a cabo en las calles Nieva, Castilla y Congresal Centeno, donde las fuerzas de seguridad finalmente lograron interceptar al sospechoso, identificado como Sosa, quien coincidía con la descripción dada por la propietaria del comercio afectado. La pronta acción de los agentes es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre la comunidad y la policía puede dar resultados positivos en la lucha contra el delito.

Una vez aprehendido, Sosa fue trasladado bajo estricta custodia a la Comisaría Quinta, la cual tiene jurisdicción en la zona. Allí, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que se encargará de seguir con el proceso judicial correspondiente. Este procedimiento asegura que se tomen las medidas necesarias para que el detenido enfrente la justicia debido a sus actos delictivos.

La fiscalía impartió las directrices necesarias para avanzar en la causa, lo que incluye la formalización de la denuncia penal por parte de la víctima. Además, se han comenzado las pericias requeridas para fortalecer el caso contra el detenido, lo que implica la recopilación de pruebas y testimonios que puedan ser determinantes en el juicio y que contribuyan a esclarecer los hechos ocurridos durante el robo.

Este tipo de operativos demuestra la efectividad de la coordinación entre los cuerpos de seguridad pública y la comunidad, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana al reportar incidentes delictivos a través del SAE-911. La participación activa de los vecinos en la denuncia de situaciones sospechosas es fundamental para prevenir futuros delitos y garantizar un entorno más seguro para todos.