River da vuelta la página tras el Superclásico: los cambios obligados que prepara Ponzio para visitar a Aldosivi

El Millonario intentará dejar atrás la derrota ante Boca y cerrar la fase regular del Torneo Clausura con una victoria. El DT deberá reemplazar a Montiel y Martínez Quarta, expulsados en La Bombonera.

Hoy 16:07

River Plate comenzó una semana decisiva después de la dura derrota sufrida frente a Boca en el Superclásico. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio retomó los entrenamientos con la mirada puesta en Aldosivi, su próximo rival por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

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Tras un encuentro marcado por las polémicas arbitrales y las expulsiones, el entrenador deberá realizar dos modificaciones obligadas en la defensa, además de resolver una incógnita importante en el mediocampo.

Los dos cambios que prepara Ponzio

Las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta frente a Boca obligarán al cuerpo técnico a modificar la última línea para el compromiso en Mar del Plata.

En principio, Giovanni González ingresará por Montiel en el lateral derecho, mientras que Lautaro Rivero ocupará el lugar de Martínez Quarta en la zaga central.

La situación del Chino genera preocupación, ya que volvió a cometer un error en un momento decisivo. Su rendimiento quedó bajo cuestionamiento y habrá que esperar para conocer si recuperará la titularidad después de cumplir la suspensión.

La duda de Aníbal Moreno para enfrentar a Aldosivi

Otra de las decisiones que deberá tomar Ponzio estará relacionada con Aníbal Moreno, quien no pudo disputar el Superclásico por las molestias lumbares que arrastra.

El mediocampista todavía no se encuentra en plenitud física y el entrenador deberá evaluar si lo utiliza frente al conjunto marplatense o si decide preservarlo para los octavos de final del Torneo Clausura.

Su reemplazante ante Boca fue el juvenil Lucas Silva, quien tuvo dificultades para afirmarse en el mediocampo y terminó siendo sustituido durante el entretiempo.

Más allá de estas situaciones, River no registró nuevas lesiones después del Superclásico, por lo que el resto de la formación podría mantenerse sin grandes modificaciones.

Con Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán como parte de la estructura ofensiva, el Millonario buscará recuperar confianza y llegar de la mejor manera a los playoffs.

La visita a Aldosivi será una oportunidad para que River deje atrás el golpe sufrido en La Bombonera, vuelva al triunfo y afronte con otro ánimo la etapa decisiva del campeonato.