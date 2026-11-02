Boca recupera a todos sus jugadores para buscar el título de la tabla anual ante Defensa y Justicia

Tras el triunfo en el Superclásico, el Xeneize retomó los entrenamientos sin futbolistas lesionados. Además, Tomás Aranda y Adam Bareiro recibieron el alta médica y se sumaron al grupo.

Hoy 15:55

Boca comenzó la semana con buenas noticias después de vencer a River en La Bombonera. El plantel regresó a los entrenamientos en Ezeiza sin nuevas lesiones y con todos los futbolistas a disposición de Rodolfo Arruabarrena, de cara al partido frente a Defensa y Justicia, en el que buscará consagrarse campeón de la tabla anual.

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El Superclásico dejó un importante desgaste físico, pero ninguno de los jugadores terminó con inconvenientes que le impidan entrenarse. De esta manera, el entrenador tendrá toda la semana para recuperar energías y preparar el último compromiso de la fase regular, que se disputaría el sábado 7 de noviembre a las 14.30.

Boca depende de sí mismo para quedarse con el título de Liga y buscará cerrar la fase regular con una victoria ante el Halcón en La Bombonera. Por eso, Arruabarrena podría repetir la formación que consiguió el triunfo frente al Millonario.

Aranda y Bareiro recibieron el alta médica

Otra de las novedades importantes fue el regreso a los entrenamientos de Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes recibieron el alta médica y ya trabajan a la par de sus compañeros.

El juvenil de 19 años se recuperó de una fractura de peroné por la que fue operado el 27 de agosto, mientras que el delantero paraguayo dejó atrás las lesiones musculares y el problema lumbar que lo mantuvieron alejado de las canchas.

Ambos apuntan a estar disponibles para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el 14 de noviembre, aunque su regreso dependerá de cómo evolucionen durante los próximos entrenamientos.

Con todos sus futbolistas disponibles y la confianza renovada tras el Superclásico, Boca comienza a preparar una semana clave para buscar su primer título del año y afrontar el tramo decisivo de la temporada.