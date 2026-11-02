Marco Trungelliti se mantiene entre los 100 mejores del mundo y Zverev es el nuevo número 1 del ránking ATP

El tenista santiagueño ocupa el puesto 91 de la clasificación mundial y continúa formando parte de la élite del tenis internacional.

Hoy 16:20

El santiagueño Marco Trungelliti continúa entre los 100 mejores tenistas del mundo, según la última actualización del ránking ATP. El experimentado jugador ocupa el puesto 91 de la clasificación, consolidando su presencia entre los principales exponentes del circuito profesional.

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Trungelliti integra el grupo de los diez argentinos ubicados dentro del Top 100, que tiene a Francisco Cerúndolo como el mejor representante nacional, en el vigésimo lugar.

La permanencia del santiagueño entre los cien primeros representa un dato destacado para el deporte provincial, al mantenerse en una posición privilegiada dentro del competitivo circuito internacional.

Alexander Zverev hizo historia y llegó al número 1 del mundo

La gran novedad de la actualización fue el ascenso de Alexander Zverev a la cima del ránking ATP. El alemán, de 29 años, desplazó al italiano Jannik Sinner después de una temporada extraordinaria, en la que conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

Zverev alcanzó los 9.550 puntos, apenas 100 más que Sinner, quien quedó segundo con 9.450 unidades después de permanecer alejado de las competencias por una lesión de rodilla.

El podio lo completa Carlos Alcaraz, con 6.100 puntos, tras consagrarse campeón del ATP de Viena.

Además, Zverev se convirtió en el segundo alemán en alcanzar el número 1 del mundo, después de Boris Becker, y en el segundo tenista de mayor edad en llegar por primera vez a la cima, con 29 años y seis meses.

“Sentir que estoy en la cima del mundo es increíble. Es una sensación muy especial saber que el número uno estará junto a tu nombre”, expresó el alemán.

Así quedó el Top 10 del ranking ATP

Alexander Zverev (Alemania): 9.550 puntos. Jannik Sinner (Italia): 9.450. Carlos Alcaraz (España): 6.100. Ben Shelton (Estados Unidos): 4.530. Daniil Medvedev (Rusia): 3.860. Flavio Cobolli (Italia): 3.690. Arthur Fils (Francia): 3.525. Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.430. Alex de Miñaur (Australia): 3.410. Rafa Jodar (España): 3.209.

Los argentinos entre los 100 mejores del mundo

Francisco Cerúndolo encabeza la representación argentina, seguido por Tomás Etcheverry y Mariano Navone. En tanto, Marco Trungelliti se mantiene en el puesto 91.

Puesto Tenista 20° Francisco Cerúndolo 31° Tomás Etcheverry 48° Mariano Navone 52° Sebastián Báez 53° Thiago Tirante 54° Juan Manuel Cerúndolo 72° Facundo Díaz Acosta 76° Román Burruchaga 81° Camilo Ugo Carabelli 91° Marco Trungelliti

Con esta actualización, Trungelliti continúa representando a Santiago del Estero entre los mejores tenistas del planeta, mientras que Zverev inicia una nueva etapa como líder del ranking mundial.