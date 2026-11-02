Rescate exitoso de dos personas en la cascada Escondida de San Lorenzo

Un exitoso operativo de rescate permitió localizar y asistir a dos personas extraviadas en la cascada Escondida de San Lorenzo, tras un llamado a la policía que alertó sobre la situación.

Hoy 16:16

El pasado fin de semana, un llamado telefónico a la policía de la zona de San Lorenzo activó un operativo de rescate ante el reporte de dos personas extraviadas en la agreste área de la cascada Escondida. La pronta respuesta de las autoridades permitió que se iniciara una búsqueda exhaustiva en la región, priorizando la seguridad de los involucrados.

El operativo estuvo a cargo de personal policial de la dependencia Novena, el Grupo de Rescate de Alta Montaña Salta (GORA) y los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes coordinaron sus esfuerzos para llevar a cabo la misión de rescate. Equipados con herramientas de localización y elementos de atención prehospitalaria, el equipo se dirigió al lugar donde se reportó la desaparición.

Una vez en la cascada Escondida, los rescatistas lograron ubicar a ambas personas, quienes se encontraban en buen estado de salud y con signos vitales estables. Los profesionales realizaron una evaluación inicial y brindaron la asistencia prehospitalaria necesaria, asegurándose de que no presentaran lesiones ni condiciones críticas.

Posteriormente, se organizó un descenso controlado para guiar a las personas rescatadas de regreso a un lugar seguro. Durante todo el recorrido, el equipo de rescate mantuvo acompañamiento constante con los afectados, asegurando su bienestar y tranquilidad en el proceso.

La coordinación entre los distintos equipos especializados fue clave para el éxito del operativo. La comunicación permanente permitió que se compartieran actualizaciones y estrategias efectivas para afrontar la situación de manera adecuada. Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo subrayaron la importancia de seguir protocolos de seguridad en áreas montañosas.

En este contexto, los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo hicieron un llamado a la comunidad, recordando a vecinos y visitantes la importancia de transitar por senderos habilitados, revisar las condiciones climáticas y contar con los elementos de seguridad necesarios antes de emprender caminatas en la montaña. Esta recomendación busca prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de todos los excursionistas.

Este tipo de operativos de rescate no solo demuestran la eficacia de los equipos de emergencia, sino que también resaltan la necesidad de una mayor conciencia sobre las prácticas seguras al disfrutar de la naturaleza. La colaboración entre las diferentes entidades de rescate es fundamental para atender eficazmente cualquier eventualidad que se presente en entornos naturales.