El Niño en Argentina: cuándo se produciría su fase más intensa y qué zonas serían las más afectadas

Los especialistas anticipan un verano con mayor humedad, lluvias y tormentas en distintas regiones del país. El fenómeno podría extender sus efectos hasta el otoño de 2027, con especial atención sobre el Litoral y la cuenca del Plata.

Hoy 16:16

El fenómeno climático de El Niño podría alcanzar su fase de mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, según las últimas proyecciones meteorológicas. Los especialistas advierten que este escenario podría provocar lluvias más abundantes, mayor humedad y tormentas frecuentes en diferentes regiones de la Argentina durante el verano.

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Las estimaciones indican que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial continuará influyendo sobre las condiciones atmosféricas del país. Aunque inicialmente se esperaba que el fenómeno alcanzara su punto máximo hacia finales de este año, las nuevas proyecciones contemplan que su mayor intensidad se extienda hasta enero de 2027.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó a Infobae que el período de mayor actividad coincidirá con los meses en los que habitualmente se registran importantes precipitaciones en el centro y norte argentino.

Cuáles serán las zonas más afectadas por El Niño

Las regiones que concentran mayor atención son el Litoral argentino, el nordeste del país y sectores del centro, donde podrían registrarse precipitaciones superiores a los valores habituales.

En particular, las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran entre las áreas más expuestas a los efectos de las lluvias persistentes y las posibles crecidas de los ríos.

La cuenca del Plata también permanece bajo seguimiento debido al comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay, cuyos niveles podrían verse afectados por las precipitaciones acumuladas en distintos sectores de la región.

En el norte argentino, incluido Santiago del Estero, el fenómeno podría favorecer condiciones de mayor humedad e inestabilidad. Sin embargo, los especialistas aclaran que sus efectos no serán uniformes y que la intensidad de las lluvias dependerá de las condiciones meteorológicas de cada zona.

Hasta cuándo podría extenderse el fenómeno

Según las proyecciones internacionales, El Niño mantendría una intensidad considerable durante los primeros meses de 2027, aunque podría comenzar a debilitarse progresivamente entre febrero y el otoño.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que el fenómeno podría persistir al menos hasta febrero, mientras que sus consecuencias sobre las precipitaciones y los niveles de los ríos podrían prolongarse durante los meses siguientes.

Los especialistas remarcan que un episodio intenso de El Niño no significa necesariamente que todas las regiones sufrirán tormentas extremas o inundaciones. El impacto dependerá de la cantidad de lluvia, su distribución, la saturación de los suelos y las características de cada territorio.

Ante este escenario, resulta fundamental continuar con el seguimiento de los pronósticos y las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), especialmente durante los meses de mayor actividad previstos para el fenómeno.