Denuncia por presunto abuso en Pozo Hondo: familiares reclaman respuestas y piden investigar las cámaras del boliche

La tía de la adolescente cuestionó las versiones sobre las cámaras y pidió que el propietario sea convocado por la Justicia. Además, Noticiero 7 recogió testimonios y registró el momento en que su equipo periodístico fue demorado por efectivos policiales mientras realizaba la cobertura.

Hoy 22:19

La denuncia por un abuso sexual contra una adolescente de 15 años en Pozo Hondo, departamento Jiménez, continúa generando preocupación y nuevos interrogantes. En un informe realizado este lunes, Noticiero 7 recogió testimonios de familiares y vecinos, quienes reclamaron que se esclarezcan las circunstancias del episodio ocurrido durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, luego de una fiesta en el local bailable The King.

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El caso comenzó a conocerse cuando la menor fue encontrada inconsciente en la vía pública y trasladada al hospital distrital. Posteriormente, debido a su estado, fue derivada al Hospital Independencia, en la ciudad Capital, para recibir atención médica y realizarse estudios. La denuncia fue impulsada por su madre, oriunda de Las Cejas, provincia de Tucumán, quien manifestó que su hija habría sido víctima de un abuso sexual durante la noche.

Según el relato difundido en el informe, la adolescente habría sido abordada por tres jóvenes durante la madrugada. Sin embargo, todavía deben establecerse las circunstancias precisas del episodio, la identidad de las personas involucradas y el lugar donde habría ocurrido.

La tía cuestionó las versiones sobre las cámaras de seguridad

Uno de los testimonios centrales del informe fue el de Rita Cejas, tía de la adolescente, quien pidió que se investigue lo sucedido y cuestionó las explicaciones que habría recibido del propietario del establecimiento, Emanuel Jaime.

“Nosotros queremos saber qué es lo que realmente pasó”, expresó la mujer, quien señaló que existen versiones diferentes sobre el momento en que su sobrina se retiró del baile y el funcionamiento de las cámaras de vigilancia.

Según explicó, algunos asistentes le manifestaron que la adolescente permaneció en el lugar durante prácticamente toda la noche y que se retiró aproximadamente media hora antes de que terminara el evento. Sin embargo, aseguró que el propietario le habría dado otra versión.

“La mayoría de los que había en el baile eran de acá de Las Cejas, gente grande, amigos míos. Me dicen que ella salió 40 minutos antes del baile, cuando él me dice que no, entonces como que algo está pasando”, relató.

La tía también sostuvo que Jaime le manifestó que las cámaras estaban encendidas y que las imágenes supuestamente mostraban que la adolescente había salido temprano y no había regresado. Esa versión, según indicó, contradice lo que le contaron otras personas que estuvieron en el lugar.

La diferencia resulta relevante porque, en la primera información difundida sobre el caso, se había consignado que el organizador manifestó que las cámaras del establecimiento habían permanecido apagadas durante el evento.

Por ese motivo, Rita Cejas reclamó que el propietario sea convocado por la Justicia para brindar explicaciones y que se determine si existen registros audiovisuales que permitan reconstruir los movimientos de la adolescente durante la madrugada.

Cuestionamientos por el ingreso de menores y la venta de alcohol

Durante la entrevista, la familiar también planteó interrogantes sobre los controles dentro del boliche y la presencia de adolescentes de 14 y 15 años.

Según su relato, al evento habrían asistido entre 30 y 40 personas provenientes de Las Cejas, de las cuales una parte importante eran menores de edad. En ese sentido, cuestionó que no existieran controles suficientes sobre el ingreso de adolescentes y el consumo de bebidas alcohólicas.

La mujer sostuvo que algunos jóvenes habrían ingresado y consumido alcohol dentro del establecimiento, por lo que pidió que también se investigue la responsabilidad del organizador respecto de las condiciones en las que se desarrolló la fiesta.

Una vecina identificada como Mabel, consultada por el equipo periodístico, manifestó que no había presenciado lo ocurrido y que solamente había escuchado comentarios sobre el caso. La mujer evitó realizar afirmaciones sobre la denuncia y expresó su preocupación por la situación al señalar que también es madre.

El intendente reveló dónde habría ocurrido el hecho

A los cuestionamientos planteados por la familia se sumaron las declaraciones del intendente de Pozo Hondo, Alejandro Albornoz, quien aportó un dato relevante sobre el posible escenario del presunto abuso.

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En una entrevista con Noticiero 7, el jefe comunal explicó que frente al boliche se encuentra la antigua estación ferroviaria, donde actualmente funciona el Concejo Deliberante. En las inmediaciones de ese edificio hay dos habitaciones anexas, una utilizada como cocina y otra como baño.

“Al frente del boliche está la estación, la ex estación del ferrocarril, ahí funciona el Concejo Deliberante. Afuera del Concejo Deliberante hay dos piezas, una es de cocina y la otra de baño”, detalló.

En ese contexto, Albornoz señaló que, de acuerdo con la información que había recibido, el hecho podría haber ocurrido en ese sector. “Han roto la puerta y al parecer ahí ha sido el hecho”, manifestó.

El intendente expresó su preocupación por lo sucedido y aseguró que, como padre, la situación le generaba un profundo dolor. También confirmó que la adolescente recibió asistencia médica en Pozo Hondo y posteriormente fue trasladada a Santiago del Estero para realizarse estudios y controles. Según indicó, la joven se encontraba en su domicilio luego de recibir atención.

El municipio analiza la clausura del boliche

En relación con el funcionamiento de The King, el jefe comunal reconoció que el establecimiento había recibido anteriormente observaciones y multas por irregularidades vinculadas con las condiciones de los baños.

Además, adelantó que la Oficina de Calidad de Vida solicitará un informe policial para determinar qué medidas administrativas corresponden. En caso de constatarse las irregularidades denunciadas, el municipio podría avanzar con un acta de clausura del establecimiento mientras se esclarece lo sucedido.

Albornoz también indicó que se busca establecer en qué condiciones llegó la adolescente desde Las Cejas y si entre las personas que viajaron hacia Pozo Hondo había otros menores de edad. El intendente remarcó que todavía existen circunstancias que deben ser aclaradas y que el municipio mantiene contacto con la familia.

El equipo de Noticiero 7 fue demorado durante la cobertura

Otro episodio se produjo mientras el equipo periodístico de Noticiero 7 realizaba la cobertura en Pozo Hondo.

De acuerdo con las imágenes difundidas en el informe, dos efectivos policiales demoraron a los integrantes del equipo en la vía pública. Los agentes fueron identificados como el cabo Jiménez y el agente Paz.

Durante el procedimiento, los efectivos solicitaron los datos personales de los periodistas y fotografiaron sus documentos nacionales de identidad. El informe no precisó qué motivo invocaron para realizar la demora ni si se labró alguna actuación al respecto.

La situación sumó otro elemento de preocupación durante una cobertura que buscaba recoger testimonios y conocer las circunstancias de un caso que generó repercusión en la comunidad.

Mientras tanto, familiares y vecinos reclaman respuestas y piden que se profundice la investigación para determinar qué ocurrió durante aquella madrugada. La causa continúa bajo la intervención del fiscal Gustavo Montenegro, quien deberá establecer las circunstancias del presunto abuso, identificar a los posibles involucrados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.