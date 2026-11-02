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River aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y todavía sueña con la Libertadores

El Millonario se garantizó un lugar en el certamen continental tras el empate de Defensa y Justicia ante Independiente. Sin embargo, todavía mantiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores.

Hoy 22:56

River Plate aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 luego del empate 1 a 1 entre Defensa y Justicia e Independiente, resultado que le permitió garantizar su participación internacional sin depender de lo que ocurra en su último partido de la fase regular del Torneo Clausura ante Aldosivi.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio ocupa el octavo puesto de la tabla anual con 52 puntos, mientras que Defensa y Justicia quedó con 47 unidades. De esta manera, el Halcón ya no tiene posibilidades matemáticas de superar al Millonario, que se aseguró un lugar en la próxima edición de la Sudamericana.

Curiosamente, el gol de Independiente que terminó favoreciendo a River fue convertido por Maxi Meza, exjugador del conjunto de Núñez, en el encuentro disputado en Florencio Varela.

Sin embargo, River todavía mantiene una posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual. Para conservar esa expectativa necesita que Independiente Rivadavia no le gane a Banfield en su compromiso de este lunes.

Además, el Millonario cuenta con otra alternativa para disputar el máximo certamen continental: consagrarse campeón del Torneo Clausura, lo que le otorgaría automáticamente un boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.

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