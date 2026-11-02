Vivienne Jolie eliminó legalmente el apellido de Brad Pitt y se sumó a tres de sus hermanos

Un juez de Los Ángeles aprobó el pedido de la hija de Angelina Jolie y el actor estadounidense, quien a sus 18 años pasará a llamarse Vivienne Marcheline Jolie. La decisión se suma a los cambios de nombre que ya realizaron Shiloh, Zahara y Maddox.

02/11/2026

La familia de Angelina Jolie y Brad Pitt volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión judicial que involucra a uno de sus hijos. Vivienne Jolie, de 18 años, consiguió la aprobación de un tribunal de Los Ángeles para eliminar legalmente el apellido paterno y pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie.

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La resolución fue concedida este lunes 2 de noviembre por una jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, luego de analizar la solicitud presentada por la joven el pasado 20 de julio, apenas ocho días después de cumplir la mayoría de edad. En los documentos judiciales, Vivienne había señalado motivos “personales” para justificar el cambio, sin brindar mayores explicaciones.

La audiencia estuvo presidida por la jueza Virginia Keeny, quien informó que la petición había sido aprobada y que el decreto correspondiente quedaría disponible para ser retirado en los días posteriores.

Con esta decisión, la joven se convirtió en la cuarta de los seis hijos de la expareja en eliminar legalmente el apellido Pitt de sus documentos.

Una decisión que ya habían tomado tres de sus hermanos

El caso de Vivienne tiene antecedentes dentro de su propia familia. En agosto de 2024, Shiloh Jolie, quien también había cumplido 18 años, consiguió la autorización judicial para pasar de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.

Más recientemente, en septiembre de 2026, sus hermanos Maddox y Zahara también recibieron la aprobación de sus respectivas solicitudes. De esta manera, los tres hermanos mayores ya habían concretado el mismo cambio antes que Vivienne.

Por su parte, su hermano mellizo Knox también utilizó públicamente el apellido Jolie sin mencionar Pitt en su diploma de graduación, aunque no se confirmó que haya realizado un trámite legal para modificar su identidad.

Vivienne ya utilizaba el apellido Jolie en el ámbito artístico

La decisión judicial formalizó una elección que la joven ya había comenzado a mostrar públicamente. En mayo de 2024, apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, una producción en la que colaboró junto a su madre.

Su participación en el espectáculo fue uno de los primeros acercamientos públicos a su interés por el mundo artístico. De hecho, fue ella quien alentó a Angelina Jolie a conocer la obra después de asistir en varias oportunidades a una de sus funciones.

La actriz terminó incorporándose como productora de la adaptación teatral, que obtuvo el premio a Mejor Musical en los premios Tony de 2024.

En una oportunidad, Jolie destacó el compromiso de su hija con el proyecto y contó que era muy exigente con los detalles del trabajo. “Ella me corrige”, había relatado la actriz durante una entrevista, al describir la participación de Vivienne en la producción.

Además del teatro, la joven también mostró interés por las artes visuales y participó en ferias de arte en Los Ángeles, donde presentó ilustraciones, pinturas y otros trabajos propios.

La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt

El cambio de apellido se produce en el contexto de la prolongada ruptura familiar que siguió a la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt.

La actriz solicitó el divorcio en septiembre de 2016, después de dos años de matrimonio y una relación que había comenzado en 2005. La pareja fue declarada legalmente soltera en 2019, aunque el proceso de divorcio recién quedó finalizado en diciembre de 2024, luego de varios años de disputas judiciales.

Ambos tienen seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox.

Aunque el trámite de divorcio concluyó, todavía mantienen una disputa judicial separada por el viñedo francés Château Miraval, una propiedad que compartían y que se convirtió en otro capítulo de sus diferencias legales.

La decisión de Vivienne volvió a poner de manifiesto los cambios que atraviesa la familia Jolie-Pitt. Sin embargo, la joven no hizo públicas las razones personales que la llevaron a solicitar la modificación de su apellido.