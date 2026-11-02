Violenta gresca en el barrio General Paz: un trabajador de Uber fue baleado en medio de un enfrentamiento entre bandas

El episodio ocurrió sobre calle Los Caminantes, donde se enfrentaron grupos de los barrios General Paz y Belén con armas de fuego, piedras y hondas. Ezequiel Sayago, de 47 años, recibió varios impactos de bala cuando se bajó de su vehículo para comprar una gaseosa.

Hoy 18:57

Un violento enfrentamiento entre grupos antagónicos de los barrios General Paz y Belén terminó con un trabajador de Uber herido de arma de fuego. El episodio ocurrió sobre calle Los Caminantes, donde se produjo una gresca que incluyó disparos con armas de fabricación casera, conocidas como "tumberas", además de piedrazos y ataques con hondas.

En medio del enfrentamiento quedó involucrado Ezequiel Sayago, de 47 años, quien se encontraba trabajando como conductor de Uber y había llegado al sector para dejar a un pasajero. Según los datos aportados, el hombre descendió del vehículo para comprar una gaseosa cuando quedó en medio de la balacera.

Como consecuencia, Sayago recibió heridas de bala en los brazos y las piernas, aunque la lesión de mayor gravedad se localizó en la zona intercostal derecha. El trabajador, domiciliado en el barrio Los Flores, fue asistido y trasladado al Hospital Regional.

Tras el violento episodio, efectivos policiales intervinieron en el lugar y se concretaron detenciones. Hasta el momento, no se precisó si hubo otras personas heridas durante el enfrentamiento.

El hecho también quedó registrado en videos filmados por testigos, en los que se observa parte de los incidentes que se produjeron en el sector.