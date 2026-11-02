Los cruces de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur con tres equipos santiagueños en carrera

Unión Santiago, Central Argentino de La Banda y Unión Lugones siguen sus caminos soñando con el ascenso al Torneo Federal A.

Hoy 19:40

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 ya tiene definidos los cruces de la cuarta ronda de la Región Centro, instancia que contará con la participación de tres representantes de Santiago del Estero: Central Argentino de La Banda, Unión Lugones y Unión Santiago.

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La nueva fase se disputará mediante encuentros de ida y vuelta, programados para los domingos 8 y 15 de noviembre, respectivamente, y tendrá como principal atractivo un enfrentamiento entre dos equipos santiagueños que garantizará la presencia provincial en la quinta ronda.

Central Argentino y Unión Lugones protagonizarán un duelo santiagueño

Uno de los cruces más atractivos será el que disputarán Central Argentino de La Banda y Unión Lugones, dos equipos que buscarán seguir avanzando en la competencia nacional.

El Albo será visitante en el partido de ida, previsto para el 8 de noviembre, mientras que la revancha se jugará una semana después en La Banda.

Por su parte, Unión Santiago enfrentará a Defensores de la Boca de La Rioja. El Tricolor comenzará la serie en territorio riojano y luego definirá como local.

Todos los cruces de la cuarta ronda de la Región Centro

Central Argentino (La Banda) vs. Unión Lugones (Lugones).

Américo Tesorieri (Catamarca) vs. Villa Cubas (Catamarca).

Unión Santiago (Santiago del Estero) vs. Defensores de la Boca (La Rioja).

General Paz Juniors (Córdoba) vs. Camioneros (Córdoba).



Cómo continuará el camino hacia la definición

La quinta ronda se disputará el 22 y 29 de noviembre, con los siguientes enfrentamientos:

Ganador de Américo Tesorieri/Villa Cubas vs. ganador de Central Argentino/Unión Lugones.

Ganador de General Paz Juniors/Camioneros vs. ganador de Unión Santiago/Defensores de la Boca.

Finalmente, la sexta ronda tendrá sus partidos de ida y vuelta el 6 y 13 de diciembre, cuando se enfrentarán los vencedores de ambas llaves para definir al ganador de esta etapa de la Región Centro.

Con el cuadro confirmado, Central Argentino, Unión Lugones y Unión Santiago ya conocen sus próximos desafíos y buscarán mantener viva la ilusión santiagueña de continuar avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur.