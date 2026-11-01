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EN VIVO | Central Córdoba visita a Platense con la urgencia de cortar su racha negativa en el Clausura

El Ferroviario buscará recuperarse de la dura goleada sufrida ante Vélez y reencontrarse con la victoria. El encuentro se disputará desde las 19 en Vicente López.

Hoy 20:24

Central Córdoba afrontará este lunes un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026, cuando visite a Platense desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la decimoquinta fecha de la Zona A. El equipo santiagueño necesita volver al triunfo después de acumular diez encuentros consecutivos sin victorias y atravesar uno de sus momentos más complicados de la temporada.

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