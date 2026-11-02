“No era yo, me transformé”: Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio por el crimen de un hombre en Lugano

El cantante de Viejas Locas reconstruyó ante el tribunal el enfrentamiento con Cristian Díaz, el hombre asesinado en julio de 2018. Durante su declaración, aseguró que se sintió acorralado y relató cómo fue el momento en que efectuó el disparo.

Hoy 18:51

Cristian “Pity” Álvarez declaró este lunes por primera vez en el juicio en su contra por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Durante su exposición ante el tribunal, el músico reconstruyó su versión de lo sucedido y pronunció una frase que marcó su relato: “No era yo, me transformé”.

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El cantante de Viejas Locas explicó que necesitaba contar algunos episodios previos para contextualizar lo que ocurrió aquella noche. Entre ellos, recordó un conflicto que había mantenido con una vecina semanas antes del hecho y describió situaciones de tensión que, según sostuvo, atravesaba en ese momento.

Al referirse al día del crimen, contó que había acordado trasladarse junto a Díaz, quien realizaba viajes como remisero independiente. Según su declaración, llevaba una mochila con dinero y equipos electrónicos para grabar en la calle. Antes de partir, le preguntó si estaba seguro de llevarlo hasta el lugar y aseguró que Díaz le mostró un arma que tenía en la cintura.

De acuerdo con el relato del músico, al llegar al destino le pidió que lo esperara mientras realizaba una tarea. Sin embargo, cuando regresó, el hombre ya no estaba y se había llevado sus pertenencias. Álvarez contó que luego se encontró con conocidos de Díaz, quienes le dijeron que se había ido con la mochila.

“Les dije a los pibes: ‘Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así’. Nunca dije: ‘Le voy a pegar un tiro’”, declaró, al negar que hubiera amenazado de muerte a la víctima.

El enfrentamiento con Cristian Díaz

Durante su exposición, Pity Álvarez también reconstruyó el encuentro que posteriormente mantuvo con Díaz en el edificio. Según contó, el hombre lo increpó y le preguntó si tenía algún problema con él. En ese momento, otro conocido del barrio, al que identificó como Ulises, intervino para intentar separarlos.

El músico sostuvo que intentó evitar una confrontación y que buscó tranquilizar a Díaz mediante el diálogo. También señaló que el hombre estaba alcoholizado y bajo los efectos de pastillas, según su interpretación de lo ocurrido.

En otro tramo de su declaración, recordó que Díaz se había sacado un pullover y que debajo de la prenda tenía un arma de fuego. Según su versión, esa situación aumentó su temor y lo hizo sentirse amenazado.

Álvarez relató que, por momentos, la discusión pareció calmarse e incluso aseguró que Díaz le propuso sacarse una fotografía juntos. Sin embargo, afirmó que el conflicto volvió a escalar poco después.

“No voy a poner excusas ni a compararme con nadie, pero hay que estar acorralado en ese momento por un tipo peligroso”, manifestó ante el tribunal.

“Nunca le dije que le iba a pegar un tiro”

Al reconstruir el momento del disparo, el músico volvió a negar que hubiera amenazado previamente a Díaz. “Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, si le voy a hacer eso no se lo voy a estar contando”, expresó.

Luego describió cómo utilizó el arma: “Levanté el arma, tiré, no sé a dónde, creo que apunté a su cuerpo”, declaró sobre el momento en que efectuó el disparo.

También aseguró que quedó desorientado inmediatamente después. “Cuando disparé, fue un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos después”, recordó. Según contó, la mujer que lo acompañaba comenzó a gritarle: “Lo mataste, lo mataste”.

Finalmente, relató que se retiró del lugar en su automóvil con destino a Pinar de Rocha, pero que no lograba controlar sus movimientos ni ubicarse durante el trayecto. “No sabía por dónde iba, no sabía a qué velocidad iba, no sabía dónde estaban los pedales. No era yo, me transformé”, concluyó.

La declaración constituye la primera vez que Pity Álvarez brinda su versión de los hechos ante el tribunal desde el inicio del juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido hace más de ocho años en Villa Lugano.