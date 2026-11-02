El riesgo país superó los 800 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año: cuáles son las causas

La caída de los bonos argentinos, la incertidumbre electoral y las dudas sobre el financiamiento de la deuda en 2027 aumentaron la preocupación de los inversores. También influyeron las tensiones internacionales y el menor ritmo de compra de dólares del Banco Central.

Hoy 19:45

El riesgo país de Argentina superó los 800 puntos básicos este lunes 2 de noviembre y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan volvió a subir en medio de una nueva caída de los bonos soberanos, mientras los inversores mantienen sus dudas sobre el futuro económico y financiero del país.

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La escalada responde a una combinación de factores internacionales y problemas internos, entre ellos las elevadas tasas de interés en Estados Unidos, la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y los interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos de deuda en dólares.

Uno de los principales motivos de preocupación es el financiamiento de los vencimientos previstos para 2027. Los mercados esperan señales más concretas sobre cómo el Gobierno de Javier Milei conseguirá las divisas necesarias para cumplir con los acreedores y los pagos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las razones detrás de la suba del riesgo país

En el escenario internacional, las tasas de interés elevadas en Estados Unidos, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica mundial redujeron el interés de los inversores por los activos de mercados emergentes, como el argentino.

A esto se sumó la reacción de los mercados tras las elecciones presidenciales de Brasil, donde el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva generó nuevas dudas sobre el rumbo económico del país vecino y provocó movimientos en su mercado cambiario.

Sin embargo, los analistas advierten que gran parte del deterioro de los activos argentinos responde a factores locales. Entre ellos aparecen el estancamiento de la actividad económica, las dudas sobre la acumulación de reservas y la creciente incertidumbre política ante las elecciones de 2027.

Según un informe de GMA Capital, de la prima de riesgo analizada, 209 puntos básicos se explican por factores globales, mientras que otros 568 corresponden a condiciones específicas de la Argentina.

Las reservas del Banco Central, bajo la mirada de los mercados

Otro elemento que genera preocupación es el ritmo de compra de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según datos difundidos por la consultora Invecq, la entidad acumuló adquisiciones por USD 1.396 millones durante octubre, aunque esa dinámica perdió fuerza hacia el cierre del mes.

En los últimos días, el organismo registró tres jornadas consecutivas sin compras netas y este lunes volvió a mantenerse al margen del mercado oficial de cambios, en una rueda marcada por una nueva suba del dólar mayorista.

En este contexto, los especialistas consideran que la evolución del riesgo país dependerá de la capacidad del Gobierno para fortalecer las reservas, despejar las dudas sobre los pagos de deuda y recuperar la confianza de los inversores.

Además, el mercado seguirá de cerca las elecciones legislativas de Estados Unidos del martes 3 de noviembre, cuyos resultados podrían influir sobre las tasas internacionales, el dólar y la demanda de activos de países emergentes.