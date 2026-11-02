Milei celebró la visita del papa León XIV: “Servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos”

El Presidente destacó la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre, y la consideró una oportunidad para reafirmar las raíces religiosas de Occidente. Además, felicitó a Benjamin Netanyahu por su victoria electoral y recibió una distinción de la Coalición Latina por Israel.

Hoy 20:54

Javier Milei celebró la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será una oportunidad para reafirmar los valores religiosos y culturales que, según sostuvo, constituyen los pilares de la civilización occidental. El mandatario realizó estas declaraciones durante la Noche de Celebración por Israel, un encuentro que se desarrolló en la Iglesia Visión de Futuro.

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En su discurso, el jefe de Estado destacó que se tratará de la primera visita de un Sumo Pontífice al país desde la llegada de Juan Pablo II, en 1987. En ese contexto, consideró que el acontecimiento tendrá una relevancia especial para la sociedad argentina.

“Este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos que constituyen los cimientos de Occidente y desde los cuales emana nuestra grandeza como civilización”, expresó Milei.

Además, definió la llegada del Papa como un acontecimiento que reunirá a personas que comparten una tradición religiosa común y destacó la importancia de la fe en el escenario actual. “Un evento semejante que reúne a todos los que compartimos una ascendencia religiosa común, la de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que necesita más que nunca”, manifestó.

El respaldo de Milei a Israel y el reconocimiento que recibió

Durante la misma actividad, Milei también dedicó parte de su exposición a destacar el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En ese sentido, vinculó la defensa de Israel con la protección de los valores occidentales.

“El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”, afirmó el mandatario.

Asimismo, felicitó a Netanyahu por su victoria electoral y sostuvo que el país necesita consolidar un liderazgo fuerte para afrontar los desafíos de esta nueva etapa.

“Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo que le permita enfrentar los desafíos de esta nueva etapa”, expresó.

El Presidente también se refirió al contexto internacional y al resurgimiento del antisemitismo, al señalar que conducir el Estado israelí representa una responsabilidad compleja frente a las dificultades actuales.

El encuentro tuvo además un reconocimiento especial para el mandatario argentino. La Coalición Latina por Israel le entregó el Premio de la Gratitud, en reconocimiento a sus “logros históricos y su compromiso inquebrantable con la nación de Israel y el pueblo judío”.

Al presentar la distinción, el titular de la organización, Mario Bramnick, expresó que Dios utilizará a Milei como “un puente entre los judíos y cristianos para eliminar el antisemitismo en América Latina”.

Por su parte, el jefe de Estado agradeció el reconocimiento y la invitación, y aseguró que recibía el premio “como argentino y como amante de las ideas de la libertad”.

El viaje de Milei a España para la Cumbre Iberoamericana

En paralelo, el Presidente se prepara para viajar este martes por la noche a España, donde participará de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para los días 4 y 5 de noviembre.

El encuentro reunirá a representantes de 22 países de habla hispana y portuguesa bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Entre los principales temas previstos en la agenda figuran la creación de una red regional para coordinar acciones de prevención ante catástrofes, la incorporación de la economía de los cuidados a las políticas públicas y la elaboración de una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica.

De esta manera, Milei combinará en los próximos días una agenda internacional que incluirá su participación en la cumbre de Madrid y los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre.