Trump cerró la campaña electoral en Washington: dijo que las legislativas son las “más importantes de nuestra vida”

El presidente estadounidense pidió el respaldo para los republicanos y lanzó duras críticas contra los candidatos demócratas. Los pronósticos electorales anticipan una posible derrota oficialista en la Cámara de Representantes y también muestran chances de que la oposición alcance el control del Senado.

Hoy 21:04

Donald Trump cerró este lunes la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato con un discurso en Washington, donde pidió a los ciudadanos respaldar al Partido Republicano y advirtió sobre la importancia de la votación de este martes 3 de noviembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estas son las elecciones de mitad de mandato más importantes de nuestra vida”, afirmó el mandatario durante su presentación frente al Monumento a Lincoln, en la capital estadounidense. Además, cuestionó a los candidatos demócratas, a quienes calificó como “los más extremistas y peligrosos de la historia de Estados Unidos”.

El acto se desarrolló junto al histórico estanque reflectante del monumento, aunque buena parte de la exposición estuvo dedicada a las obras de renovación impulsadas por su administración en distintos espacios de Washington. Trump mostró fotografías de los trabajos, habló sobre el estado del agua, las tuberías y el césped, y hasta bromeó con la posibilidad de cambiarle el nombre al lugar.

La intervención se produjo en la antesala de unos comicios que definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años de su mandato. En esta oportunidad se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de cargos estatales y gobernaciones.

Trump defendió su gestión y apuntó contra los demócratas

Durante su discurso, el presidente dedicó parte de su intervención a destacar los resultados económicos y las medidas implementadas desde su regreso a la Casa Blanca. Aseguró que Estados Unidos atraviesa un período de crecimiento y sostuvo que los precios del petróleo registraron una importante caída.

También defendió la intervención militar estadounidense en Irán y afirmó que su Gobierno actuó para impedir que ese país desarrollara un arma nuclear.

En materia de seguridad, reivindicó las políticas migratorias de su administración y aseguró que consiguió fortalecer las fronteras. Asimismo, destacó los recortes impositivos impulsados durante su gestión.

Sin embargo, Trump reconoció que los presidentes suelen enfrentar dificultades en las elecciones de medio término y que el partido que gobierna puede perder representación en el Congreso.

“Por alguna razón, el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato. Pero hemos hecho un gran esfuerzo”, manifestó.

Los pronósticos anticipan un avance demócrata en el Congreso

El cierre de campaña estuvo marcado por un escenario electoral complicado para los republicanos. Los pronósticos de Decision Desk HQ (DDHQ) publicados este lunes ubicaron al Partido Demócrata como favorito para recuperar el control de la Cámara de Representantes.

El modelo de esa consultora estimó en un 84% las posibilidades de que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara baja, con una proyección de 241 bancas, frente a 194 para los republicanos.

En el Senado, donde actualmente los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños, el panorama también mostró un posible cambio de composición. La misma proyección asignó a los demócratas un 65% de probabilidades de alcanzar el control de la cámara, con una estimación de 52 bancas.

De concretarse esos resultados, la oposición podría recuperar herramientas centrales de poder legislativo. El control de la Cámara de Representantes le permitiría intervenir en las decisiones presupuestarias y conducir comisiones con capacidad para investigar a la administración. En el Senado, además, podría condicionar la aprobación de nombramientos judiciales y otras iniciativas del Ejecutivo.

La economía y el descontento con el Gobierno, en el centro de la campaña

Uno de los principales factores que atraviesa la contienda es la situación económica. La inflación, el costo de los combustibles y el precio de los alimentos aparecen entre las preocupaciones de los votantes y representan un desafío para el oficialismo.

Una encuesta de Reuters e Ipsos difundida en octubre registró una caída en los niveles de aprobación presidencial, mientras que distintos sondeos reflejaron el malestar de los estadounidenses por el costo de vida.

En paralelo, la campaña electoral alcanzó niveles récord de inversión publicitaria. Las estimaciones de AdImpact ubicaron el gasto previsto en anuncios políticos para las legislativas de 2026 por encima de los 11.000 millones de dólares.

Otro dato que refleja la importancia de estos comicios es la participación anticipada: más de 54 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto antes de la jornada electoral, según los registros del Election Lab de la Universidad de Florida.

Este martes, los ciudadanos definirán la nueva composición del Congreso en una elección que funcionará como un examen político para Donald Trump y determinará el margen de maniobra que tendrá su administración durante la segunda mitad de su mandato.