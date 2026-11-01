EN VIVO I Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan con la necesidad de ganar pensando en los playoffs

La Lepra mendocina buscará meterse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Taladro está obligado a sumar de a tres para evitar la eliminación.
Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentarán este lunes, desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.
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