Un argentino rompió todos los récords y ya tiene 125 millones de suscriptores en YouTube

El creador de contenido misionero Alejo Igoa se convirtió en el youtuber de habla hispana con más suscriptores de la plataforma. A sus 30 años, consolidó un fenómeno digital que comenzó cuando tenía apenas 17.

Hoy 21:07

Argentina tiene motivos para celebrar en el universo digital. Alejo Igoa, el creador de contenido nacido en Misiones, alcanzó los 125 millones de suscriptores en YouTube y consolidó un récord que lo posiciona como el referente de habla hispana con mayor cantidad de seguidores en la plataforma.

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El crecimiento de su canal representa un nuevo hito en su carrera, que comenzó hace más de una década con videos caseros y producciones mucho más sencillas. Actualmente, sus publicaciones acumulan miles de millones de reproducciones y llegan a públicos de diferentes países, especialmente entre niños y adolescentes.

La cifra alcanzada también tiene un significado especial para el entretenimiento digital argentino: Igoa logró construir una audiencia internacional sin depender de una televisión tradicional ni de grandes productoras, a partir de contenidos creados para una plataforma que transformó la manera de consumir entretenimiento.

De un pueblo de Misiones a conquistar YouTube

La historia de Alejo Igoa comenzó en Concepción de la Sierra, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Misiones. Nació en 1996 y empezó a publicar videos en YouTube en enero de 2014, cuando tenía apenas 17 años.

Después de terminar el secundario se trasladó a Rosario con la intención de estudiar Arquitectura. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que su verdadera vocación estaba vinculada con la creación de contenidos audiovisuales.

Lo que inicialmente era un proyecto personal comenzó a crecer hasta convertirse en una actividad profesional. Sus primeros videos fueron dando paso a producciones cada vez más elaboradas, con desafíos, juegos, experimentos y situaciones pensadas para sorprender a los espectadores.

Con el tiempo, también desarrolló un equipo de trabajo y una estructura de producción que le permitieron ampliar la escala de sus proyectos y alcanzar nuevas audiencias.

Desafíos, juegos y videos que acumulan millones de reproducciones

Una de las claves de su crecimiento está en el tipo de contenidos que publica. Sus videos suelen presentar desafíos, competencias, juegos y experiencias fuera de lo común, con una edición dinámica y propuestas que buscan mantener la atención del público.

Entre sus producciones más populares aparecen desafíos como «100 botones misteriosos debajo del agua, solo 1 para escapar», que superó los 126 millones de reproducciones, y distintos videos de supervivencia y experiencias de 24 horas en lugares particulares.

También consiguió una enorme circulación con formatos breves. Algunas de sus publicaciones llegaron a superar los 300 millones de visualizaciones, lo que demuestra el alcance de sus contenidos más allá de sus suscriptores.

De acuerdo con los registros de plataformas de seguimiento, al 2 de noviembre de 2026 su canal acumulaba cerca de 37.900 millones de visualizaciones totales, con más de 1.300 videos publicados.

Dos reconocimientos de Guinness World Records

El crecimiento de Alejo Igoa también tuvo reconocimiento internacional. En marzo de 2026, cuando su canal superó los 110 millones de suscriptores, recibió dos distinciones de Guinness World Records.

Los reconocimientos fueron por tener el canal de YouTube con más suscriptores en español y por ser el canal de entretenimiento en español con mayor cantidad de seguidores.

Además, recibió el Botón de Diamante Rojo, una distinción que entrega YouTube a los creadores que superan los 100 millones de suscriptores. Se trata de uno de los reconocimientos más exclusivos de la plataforma y está reservado para un grupo muy reducido de canales en todo el mundo.

El propio Igoa contó que cuando alcanzó esa marca quedó prácticamente sin palabras. Como forma de celebrar, se arrojó a una pileta completamente vestido, con el celular y sus pertenencias, en una reacción espontánea que compartió con sus seguidores.

Del mundo digital a los grandes escenarios

El fenómeno del creador argentino también trascendió las pantallas. En abril de 2026 realizó siete funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, con una convocatoria que superó las 70.000 personas.

De esta manera, llevó parte de su universo de YouTube al escenario, con propuestas que combinaron juegos, desafíos, baile y entretenimiento en vivo para sus seguidores.

Además, tiene prevista una nueva presentación para el 12 de diciembre de 2026, con un espectáculo denominado Rescatando la Navidad, que promete trasladar sus contenidos a una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Con una comunidad que no deja de crecer y una trayectoria que comenzó cuando todavía era adolescente, Alejo Igoa se convirtió en uno de los grandes exponentes argentinos del entretenimiento digital. Desde una localidad de Misiones hasta una audiencia de 125 millones de personas, su recorrido es otro ejemplo de cómo YouTube transformó las posibilidades de crear contenido y alcanzar al público de todo el planeta.