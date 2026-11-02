Julieta Prandi cruzó a Juana Viale por sus dichos sobre su separación: “Me da lástima”

Tras regresar a la radio, la conductora respondió a las burlas de la nieta de Mirtha Legrand sobre su breve matrimonio con Emanuel Ortega. Además, pidió que respeten su intimidad y cuestionó a quienes opinaron sobre la ruptura.

Hoy 20:47

Julieta Prandi rompió el silencio después de varias semanas y respondió con dureza a los comentarios de Juana Viale sobre su separación de Emanuel Ortega. La conductora regresó este lunes a su programa radial Sarasa, por La 100, y aprovechó el contacto con la prensa para cuestionar las declaraciones que la nieta de Mirtha Legrand había realizado durante el último fin de semana.

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El cruce se originó en la emisión del sábado de La noche de Mirtha, cuando Viale, junto al periodista Marcelo Polino, se refirió con ironía al breve matrimonio de la modelo y el músico. “¿Cómo te separás después de 27 días de casados? No me jodas. No me digas que se desgastó la relación”, había expresado la conductora.

Además, hizo un comentario sobre los gastos de la celebración: “¡Qué gastadero de plata al pedo! Está carísimo todo. ¡Ni un mes!”, lanzó entre risas.

Las palabras llegaron a Prandi cuando fue abordada por un cronista de Intrusos a la salida de la radio. Al ser consultada por los dichos de Juana, respondió sin vueltas: “Voy a repetir mis palabras: todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima”.

Cuando le preguntaron si los comentarios la habían lastimado, volvió a insistir: “Me da lástima”. Luego cuestionó que personas ajenas a la relación se permitan opinar sobre los motivos de una ruptura.

“Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia. Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo”, sostuvo. También consideró que quienes hablaron sobre su separación deberían “llamarse a silencio”.

También respondió a las críticas de Juan Alberto Mateyko

En su descargo, Julieta Prandi también se refirió a los comentarios de Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, quien había cuestionado la manera en que la modelo comunicó el final de la relación.

Sobre el conductor, fue contundente: “Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima”. Además, cuestionó a quienes, según consideró, especularon y tergiversaron lo ocurrido.

La conductora también aclaró que Emanuel Ortega no se enteró de la decisión de separarse a través de las redes sociales, como había circulado en algunas versiones. “Él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, aseguró.

Sin profundizar en los motivos que llevaron al final de la pareja, agregó: “No tengo por qué explicar. Emanuel y yo sabemos lo que pasó”. Sobre Josefina Lynch, quien fue mencionada en versiones periodísticas como una supuesta tercera en discordia, se limitó a responder: “Me importa nada”.

Cómo atraviesa Julieta Prandi la separación de Emanuel Ortega

La ruptura de Prandi y Ortega fue anunciada el pasado 12 de octubre, después de seis años de relación y apenas 27 días de matrimonio. Ambos habían celebrado su casamiento civil el 15 de septiembre.

La modelo reconoció que atraviesa un momento difícil y explicó que todavía no inició los trámites legales de divorcio, aunque confirmó que lo hará próximamente.

“Por supuesto que es difícil, como para cualquier persona que se separa después de seis años. El duelo a todo el mundo le duele”, expresó.

También destacó que el trabajo, su familia y sus amigos son fundamentales para atravesar esta etapa. En particular, recordó que su actividad profesional fue un sostén en otros momentos complicados de su vida y aseguró que volver a la radio cumple nuevamente ese papel.

Finalmente, pidió que respeten su privacidad y le permitan transitar el proceso lejos de las especulaciones públicas. “Es mi vida privada, estoy separada. No hay mucho más para agregar”, concluyó.