Pedro Sánchez: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”

El presidente del Gobierno español cuestionó a la ultraderecha y defendió la autonomía política de su país. La mención a Buenos Aires fue interpretada como una indirecta a Javier Milei, en medio de las tensiones entre ambos mandatarios.

Hoy 18:57

Pedro Sánchez lanzó este lunes un mensaje dirigido a los sectores de ultraderecha y cuestionó la influencia de dirigentes extranjeros en la política de su país. Durante su participación en el foro World in Progress, realizado en Barcelona, afirmó que las decisiones de España deben tomarse dentro de sus propias fronteras y no responder a intereses externos.

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“España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, por supuesto no desde Moscú o Buenos Aires”, expresó el mandatario, en una frase que fue interpretada como una referencia indirecta al presidente argentino Javier Milei.

Sánchez sostuvo que los partidos de extrema derecha europeos están “sometidos a dirigentes y a oligarcas extranjeros”, a quienes señaló como responsables de financiar esos movimientos y marcar el rumbo de sus decisiones. Según planteó, estas alianzas trascienden las fronteras y forman parte de una estrategia internacional que busca debilitar a Europa desde adentro.

En otro tramo de su exposición, el jefe del Ejecutivo español advirtió sobre los acuerdos políticos entre los partidos tradicionales y las fuerzas de ultraderecha. “Hay líneas rojas que evidentemente no se pueden cruzar”, manifestó, al mencionar como ejemplos las posiciones del primer ministro polaco Donald Tusk y del canciller alemán Friedrich Merz.

También apuntó contra el Partido Popular (PP) por sus acuerdos con Vox y consideró que la derecha tradicional termina favoreciendo el crecimiento de esos espacios cuando normaliza sus discursos y prácticas. En esa línea, sostuvo que la ultraderecha consolida sus posiciones allí donde encuentra respaldo de los sectores conservadores tradicionales.

El mensaje de Sánchez sobre la autonomía europea

Durante el foro, el mandatario también convocó a los dirigentes del continente a fortalecer la unidad de la Unión Europea frente a los desafíos geopolíticos y económicos. Entre las principales preocupaciones mencionó la guerra en Ucrania, la competencia internacional entre las grandes potencias y la disputa por los recursos estratégicos.

En ese contexto, defendió una mayor integración entre los países europeos y aclaró que la autonomía no significa aislarse del mundo, sino construir capacidades compartidas para afrontar las amenazas externas.

“Nuestra autonomía y nuestra protección no consisten en encerrarnos, en ensimismarnos, sino en compartir soberanía para recuperar esa soberanía, para hacerla efectiva, compartir capacidades para afrontar juntos esas amenazas”, sostuvo.

Además, cuestionó el funcionamiento de las redes sociales y el papel de la inteligencia artificial en la difusión de discursos políticos. Según expresó, el diseño y la falta de transparencia de los algoritmos pueden favorecer determinados debates y contribuir a la propagación de mensajes de odio.

La próxima coincidencia entre Sánchez y Milei en Madrid

Las declaraciones del presidente español se produjeron en la antesala de una nueva visita de Javier Milei a España. El mandatario argentino tiene previsto viajar este martes para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre.

La coincidencia adquiere especial relevancia por los cruces que ambos protagonizaron en los últimos meses. Durante su anterior visita a Madrid, Milei calificó de “dictador” a Sánchez y lanzó críticas contra el socialismo español, lo que volvió a profundizar las diferencias entre los dos gobiernos.

Aunque el jefe del Ejecutivo español no mencionó directamente al Presidente argentino durante su discurso, la referencia a Buenos Aires y la cercanía de la cumbre internacional reavivaron la tensión política entre ambos mandatarios.