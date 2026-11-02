Cristina Kirchner recibió al creador del “Ejército de Lula” en medio de los movimientos del peronismo para 2027

André Janones visitó a la expresidenta en su departamento de San José 1111 y también se reunió con Sergio Massa, junto a dos publicistas que participaron de la campaña brasileña. El objetivo fue intercambiar experiencias sobre la estrategia digital que acompañó la reelección de Lula da Silva.

Hoy 19:12

Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, al diputado brasileño André Janones, uno de los principales referentes de la estrategia de comunicación digital que acompañó la reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

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La visita se produjo en el marco de una serie de encuentros que el legislador desarrolla en la Argentina junto a los publicistas Chico Kertész y Rafael Marroquim, con el objetivo de compartir experiencias sobre la organización de campañas políticas y la movilización de seguidores en las redes sociales.

Antes de reunirse con la expresidenta, Janones mantuvo un encuentro de aproximadamente una hora con Sergio Massa, en el que también participaron los dos especialistas brasileños. La conversación estuvo centrada en la posibilidad de adaptar al escenario argentino algunas de las herramientas digitales utilizadas durante la campaña de Lula.

“Vinimos a hablar un poco sobre el ejemplo del presidente Lula e intentar llevar algunas de esas técnicas”, expresó el diputado ante la prensa luego de la reunión con el exministro de Economía.

La agenda fue presentada oficialmente como una instancia para promover el intercambio de experiencias, ampliar el diálogo entre dirigentes políticos y fortalecer los vínculos entre Brasil y Argentina.

El “Ejército de Lula”, la estrategia que llegó a reunir más de 10 millones de seguidores

Uno de los principales motivos del interés por la visita de Janones es su participación en la creación del denominado “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que se convirtió en una de las principales herramientas de movilización digital durante la campaña presidencial brasileña.

La iniciativa llegó a reunir más de 10,5 millones de integrantes y funcionó como un espacio de coordinación para distribuir contenidos favorables al mandatario, impulsar publicaciones, compartir videos y posicionar etiquetas en distintas plataformas digitales.

A través de mensajes enviados al canal, Janones organizaba distintas acciones para que los simpatizantes participaran activamente de la campaña en redes sociales como Instagram y X. La estrategia buscaba ampliar el alcance de los mensajes políticos mediante la participación directa de miles de usuarios.

El diputado fue señalado como uno de los protagonistas de la remontada electoral que permitió a Lula imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Su trabajo en las plataformas digitales adquirió notoriedad internacional y despertó el interés de distintos sectores políticos que buscan conocer y replicar esa experiencia.

Massa y las primeras conversaciones de cara a 2027

La llegada de los dirigentes brasileños también se inscribe en los primeros movimientos del peronismo para las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Sergio Massa, quien perdió el balotaje de 2023 frente a Javier Milei, busca volver a posicionarse dentro del espacio y competir por una eventual candidatura presidencial. En ese escenario, otro de los dirigentes que aparece como posible postulante es el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

De acuerdo con publicaciones de medios brasileños, el encuentro con Massa fue solicitado por el propio exministro, interesado en conocer las herramientas de comunicación y organización que acompañaron la campaña de Lula. Durante la reunión, el dirigente argentino también presentó los avances en la construcción de un frente opositor al actual Gobierno nacional.

Por otra parte, desde Brasil señalaron que la visita no representa una intervención directa de Lula en la definición del candidato peronista. Según fuentes del Gobierno brasileño citadas por UOL, el mandatario buscaría respaldar al dirigente opositor que tenga mayores posibilidades electorales y considera importante que el peronismo llegue a 2027 con una candidatura unificada.

La visita de Janones, Kertész y Marroquim abrió así una nueva instancia de intercambio político y comunicacional entre dirigentes de ambos países, con la mirada puesta en una contienda electoral que, aunque todavía está lejos, comienza a generar movimientos dentro de la oposición argentina.