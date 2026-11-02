VIDEO | Un camionero enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle en plena Ruta 34

El camionero tucumano fue amenazado con un cuchillo mientras descansaba en su vehículo, a la altura de Icaño. En el video se escuchan sus desesperados pedidos de auxilio. Los dos sospechosos chocaron contra un poste al escapar y fueron detenidos horas después.

Hoy 22:29

Un intento de asalto a un camionero terminó con dos jóvenes aprehendidos en la Ruta Nacional 34, a la altura de Icaño, departamento Avellaneda. El chofer logró defenderse de los delincuentes utilizando una barreta y, durante la fuga, los sospechosos chocaron contra un poste de luz. El episodio quedó registrado en un video en el que se escucha el pedido de auxilio del trabajador.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, en el kilómetro 553 de la ruta. Cruz, de 52 años y oriundo de Tucumán, descansaba en su camión cuando uno de los atacantes rompió la ventanilla del acompañante e ingresó a la cabina armado con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. Según la denuncia, el sujeto lo amenazó y le exigió dinero.

Ante la situación, el camionero descendió del vehículo para resguardar su integridad y advirtió que el delincuente estaba acompañado por otro hombre. Cuando ambos intentaron escapar a bordo de una motocicleta Honda 125 cc de color negro, Cruz tomó una barreta y golpeó a uno de ellos. Posteriormente, los ocupantes del rodado perdieron el control e impactaron contra un poste de luz.

Del choque a la detención de los sospechosos

Después del impacto, los jóvenes abandonaron la motocicleta y escaparon a pie hacia una zona montuosa del barrio Chañarito. Durante la huida dejaron caer una billetera y un teléfono celular dañado. El rodado, según el informe, registraba un requerimiento policial en la jurisdicción de Colonia Dora.

Una de las pistas que permitió avanzar con la investigación surgió cuando el padre de uno de los sospechosos se presentó en la dependencia policial de Real Sayana. El hombre había recibido un llamado de su hijo, quien le manifestó que había sufrido un accidente en Icaño.

A partir de esa información, los efectivos lograron identificar y aprehender a Ángel Leonel Sarza, de 27 años, y Carlos Leopoldo Tévez, de 19.

Este último presentaba golpes en el rostro y una posible fractura de clavícula, lesiones que habrían sido provocadas durante el choque de la motocicleta. Debido a su estado, fue trasladado al Hospital de Añatuya para recibir atención médica.

El procedimiento contó con la intervención de personal policial de Icaño y Real Sayana, junto con efectivos de la División Robo y Hurtos de Herrera.

Finalmente, el fiscal de turno, Dr. Ezequiel Bustamante, dispuso la aprehensión de ambos jóvenes, acusados del delito de robo en grado de tentativa, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.