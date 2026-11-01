Argentinos Juniors le ganó a Atlético en Tucumán y se ilusiona con festejar en la Anual

El Bicho picó como visitante al imponerse por 2 a 1 ante el Decano en el estadio Monumental José Fierro, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 23:15

Argentinos Juniors consiguió una victoria clave en la recta final de la temporada al derrotar 2 a 1 a Atlético Tucumán en condición de visitante. El equipo dirigido por Nicolás Diez alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual y mantiene intactas sus posibilidades de terminar como el mejor equipo de la temporada. Además, se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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El Bicho construyó su triunfo durante el primer tiempo. Matías Giménez abrió el marcador con un potente zurdazo al ángulo, aunque posteriormente debió abandonar el campo por una lesión. La ventaja se amplió tras una insólita jugada entre Clever Ferreira y Luis Ingolotti, que terminó con un gol en contra del defensor.

En el complemento, Atlético Tucumán mostró una reacción luego de los tres cambios realizados por Julio César Falcioni en el entretiempo. El Decano tuvo un cabezazo de Brondo que dio en el palo y logró descontar mediante un penal convertido por Alexis Canelo. El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Vallejo.

La derrota profundizó el malestar de los hinchas tucumanos, que expresaron su descontento con la dirigencia. El conjunto local, ya sin posibilidades de acceder a los playoffs, cerrará su participación en el Clausura sin haber conseguido victorias como local.

Con este resultado, Argentinos Juniors llegará a la última fecha con chances de ganar la tabla anual. Su próximo compromiso será frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, donde buscará una victoria ante un rival que también necesita sumar para intentar clasificarse a los playoffs.

Más allá de la definición por el primer puesto, el equipo de La Paternal ya cumplió uno de sus grandes objetivos: aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027, debido a que Vélez, cuarto en la tabla anual, ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzarlo.