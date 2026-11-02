Estados Unidos mediará entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi para intentar poner fin a la guerra

Las delegaciones de ambos países se reunirán el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de Washington. El anuncio se conoció mientras Ucrania denunció un ataque ruso que dejó al menos 26 muertos en un centro de distribución de ayuda humanitaria.

02/11/2026

Estados Unidos anunció una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia para intentar avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022. Las conversaciones se desarrollarán el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, y contarán con la mediación del gobierno de Donald Trump.

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El anuncio fue realizado este lunes por Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, quien confirmó que Washington organizará las reuniones entre representantes de los dos países en conflicto.

“Estados Unidos mediará en negociaciones de nivel técnico entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, avanzando en la misión del presidente Trump de poner fin a la guerra”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Según explicó, las conversaciones estarán centradas en los acuerdos de seguridad posteriores al conflicto, la desescalada militar, la asistencia humanitaria y los próximos pasos para alcanzar una solución diplomática.

Witkoff también expresó su expectativa de aprovechar los avances de los contactos mantenidos previamente en Kiev, Oslo y San Petersburgo para construir un acuerdo de paz integral y duradero que permita garantizar la seguridad de las próximas generaciones.

Las reuniones previas con los aliados europeos

Antes de la instancia prevista en Emiratos Árabes Unidos, los negociadores estadounidenses mantendrán reuniones en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN.

El objetivo será abordar las garantías de seguridad para Ucrania, el futuro esquema de protección militar de Europa y las posibilidades de asistencia económica para la reconstrucción del territorio ucraniano una vez finalizada la guerra.

Por parte de Estados Unidos, se espera que Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump y uno de los principales negociadores de su administración, encabecen las conversaciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habría aceptado una nueva instancia de negociaciones trilaterales luego de mantener un encuentro con Witkoff en San Petersburgo, semanas atrás.

Sin embargo, las posiciones de Moscú y Kiev continúan alejadas respecto de las condiciones para alcanzar un eventual acuerdo de paz. En ese contexto, Trump intensificó sus gestiones diplomáticas para conseguir avances antes de la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Un ataque ruso dejó al menos 26 muertos en Ucrania

Mientras se preparan las conversaciones diplomáticas, la guerra volvió a sumar un episodio de extrema gravedad. Las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso contra un centro de distribución de ayuda humanitaria y un refugio cercano dejó al menos 26 personas muertas en la localidad de Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia.

Según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el primer ataque estuvo dirigido contra una escuela donde se distribuía asistencia humanitaria. Posteriormente, las fuerzas rusas habrían lanzado nuevos bombardeos contra un refugio donde se habían resguardado civiles.

“Esto demuestra una vez más que Rusia no quiere una desescalada”, expresó Zelenski al referirse a la ofensiva.

De acuerdo con los servicios de emergencia ucranianos, entre las víctimas fatales había integrantes de los equipos de rescate y efectivos policiales. Además, alrededor de 20 personas permanecían desaparecidas mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los escombros.

Los ataques se produjeron después de la finalización de una tregua humanitaria localizada en la región de Jersón, que había permitido desarrollar una misión de asistencia y evacuación de civiles en la ciudad ocupada de Oleshky.

Ese alto el fuego había sido impulsado con la intervención de la primera dama estadounidense, Melania Trump, para facilitar la llegada de alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales a la población afectada.

La guerra y los intentos de alcanzar un acuerdo

La nueva convocatoria en Abu Dabi representa otro intento de Washington por acercar posiciones entre los gobiernos de Ucrania y Rusia, en un conflicto que continúa provocando víctimas civiles, destrucción de infraestructura y desplazamientos de población.

La administración de Trump busca alcanzar un entendimiento que contemple garantías de seguridad para Kiev y establezca condiciones para una eventual desescalada militar.

No obstante, los nuevos bombardeos y las diferencias entre las partes mantienen un escenario complejo. La reunión del 10 y 11 de noviembre será una instancia clave para conocer si las gestiones diplomáticas consiguen avances concretos hacia el final de la guerra.