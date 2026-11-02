El intendente Benavente participó de la misa en recordación a los fieles difuntos en el Cementerio "La Piedad"

El intendente de la ciudad, Ing. Mario Benavente, participó de la misa en honor a los fieles difuntos que celebró el arzobispo y cardenal primado de la Argentina, Vicente Bokalic, en la capilla del Cementerio “La Piedad”.

Hoy 23:57

Allí, estuvo acompañado por el secretario Legal y Técnico municipal, Daniel Kobylañski, y la directora de la necrópolis, Nora Robles.

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Luego junto a monseñor Bokalic y vecinos encabezó la colocación de la ofrenda floral al pie del Cristo en la nave central del cementerio en homenaje a los difuntos.

En el lugar, el Ing. Benavente recordó que por esta fecha especial la Municipalidad puso en marcha un dispositivo integral de servicios, con la presencia de varías áreas operativas para organizar el movimiento de la concurrencia al predio de 26 hectáreas del cementerio.