Elecciones en Estados Unidos: cómo podría afectar a Milei una derrota de Trump en el Congreso

El Gobierno sigue de cerca los comicios legislativos de este martes, que podrían modificar el equilibrio de poder en Washington. Una eventual mayoría demócrata abriría la posibilidad de investigar el paquete financiero de US$20.000 millones que recibió la Argentina y sumar controles a los acuerdos bilaterales.

02/11/2026

Las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán este martes 3 de noviembre en Estados Unidos generan expectativa en el Gobierno argentino por las posibles consecuencias que podría tener su resultado en la relación entre Javier Milei y Donald Trump. Aunque el mandatario estadounidense no participa directamente de la contienda electoral, una eventual derrota republicana podría modificar el escenario político de Washington y condicionar algunas de sus decisiones.

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La principal preocupación de la Casa Rosada está vinculada con la posibilidad de que el Partido Demócrata recupere el control de una o ambas cámaras del Congreso. Ese resultado podría abrir una etapa de mayores controles sobre las iniciativas de la administración republicana, entre ellas el respaldo financiero que Estados Unidos otorgó a la Argentina por US$20.000 millones en octubre de 2025.

Los comicios renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones. Los sondeos previos muestran una ventaja demócrata en la intención de voto nacional, aunque el resultado dependerá de las competencias electorales en cada estado y distrito.

En ese contexto, distintos especialistas consultados por Clarín en Washington señalaron que una victoria opositora no necesariamente provocaría un cambio drástico en la relación bilateral, pero sí podría reducir el margen de maniobra del Gobierno argentino y generar nuevas exigencias de transparencia sobre los acuerdos financieros.

El paquete de US$20.000 millones, bajo la lupa

Uno de los principales puntos de atención es el respaldo económico que recibió la administración de Milei durante 2025. El acuerdo anunciado por el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó una línea de swap de monedas por US$20.000 millones, instrumentada a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

El apoyo fue presentado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte de la estrategia estadounidense para sostener a un aliado considerado importante en América Latina. Sin embargo, la asistencia también generó cuestionamientos de algunos legisladores norteamericanos, que plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos, los beneficios para los contribuyentes y el posible impacto sobre los productores estadounidenses.

El ex presidente del Inter-American Dialogue y profesor de la Universidad de Georgetown, Michael Shifter, consideró que la estrecha relación entre ambos mandatarios fue determinante para alcanzar ese respaldo financiero.

“Hubiera sido difícil imaginar el paquete de rescate de US$20.000 millones hace un año sin ese vínculo personal”, sostuvo en declaraciones a Clarín.

No obstante, el especialista explicó que la relación bilateral también responde a intereses económicos y estratégicos que van más allá de la afinidad política entre los presidentes. En ese sentido, señaló que Estados Unidos tiene objetivos vinculados con los recursos naturales argentinos, las inversiones y la competencia geopolítica con China.

Shifter advirtió que una mayoría demócrata podría exigir mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la asistencia financiera, aunque consideró que la orientación general de la política exterior estadounidense hacia la Argentina no necesariamente cambiaría.

Los intereses estratégicos de Estados Unidos en Argentina

Otro de los factores que sostienen el vínculo entre ambos países es la importancia de los recursos naturales argentinos. Las reservas de litio y cobre, el crecimiento de la producción energética y las posibilidades de inversión convierten al país en un actor relevante para los intereses económicos y geopolíticos de Washington.

Así lo explicó Benjamín Gedan, director del Programa de América Latina del Stimson Center, quien destacó que la competencia entre Estados Unidos y China por los recursos estratégicos y la influencia diplomática en la región constituye uno de los elementos centrales de la relación.

Sin embargo, el analista advirtió que una victoria demócrata podría reducir el margen de maniobra argentino. También señaló que la cercanía política entre Milei y Trump ya genera cuestionamientos dentro de sectores estadounidenses, especialmente entre productores agropecuarios y votantes republicanos contrarios a los rescates financieros en el exterior.

Gedan consideró que un cambio en el Congreso podría favorecer investigaciones sobre el apoyo económico a la Argentina y generar una postura más cautelosa frente a una relación bilateral que adquirió un fuerte componente ideológico.

En ese escenario, también mencionó el reciente triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que mantiene a Milei como uno de los principales aliados de Trump en América Latina. Esa posición podría convertir al Presidente argentino en un foco de cuestionamientos para los demócratas si consiguen controlar alguna de las cámaras legislativas.

¿Puede cambiar la relación entre Milei y Trump?

Una mirada diferente aportó Kezia McKeague, directora ejecutiva de la consultora McLarty y especialista en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. La analista consideró que el resultado electoral no necesariamente provocará modificaciones profundas en el vínculo bilateral, debido a las atribuciones que conserva el Poder Ejecutivo estadounidense en materia de comercio y política exterior.

Según explicó, una mayoría demócrata podría generar investigaciones y algunas dificultades presupuestarias, pero no implicaría automáticamente un cambio en la orientación diplomática hacia Buenos Aires.

También planteó que un presidente enfrentado a un Congreso controlado por la oposición suele concentrar más esfuerzos en su agenda internacional, un escenario en el que Argentina podría continuar siendo un socio importante para Washington.

De esta manera, el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses será observado con atención por el Gobierno de Javier Milei. Una eventual victoria demócrata podría aumentar los controles sobre la asistencia financiera y algunos acuerdos bilaterales, aunque los intereses estratégicos compartidos y las facultades del Ejecutivo podrían sostener buena parte de la relación durante los próximos dos años.