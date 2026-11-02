El curioso mini papamóvil que prepararon en Uruguay para la visita del papa León XIV

Se trata de un carrito de golf eléctrico modificado para que el Pontífice pueda trasladarse por espacios reducidos y saludar a los fieles. Fue presentado con una caravana por las calles de Montevideo.

02/11/2026

A pocos días de la llegada del papa León XIV a Uruguay, los preparativos para recibirlo sumaron una particular iniciativa: un pequeño vehículo que fue transformado en un mini papamóvil para facilitar sus desplazamientos por lugares de difícil acceso.

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La propuesta nació de una iniciativa del sacerdote uruguayo Juan Andrés «Gordo» Verde, quien convocó a su amigo Alejandro Curcio, empresario vinculado al sector automotor y CEO de Toyota en Uruguay, para desarrollar una alternativa de transporte que pudiera utilizar el Pontífice durante algunos recorridos.

El resultado fue un carrito de golf eléctrico completamente modificado, pensado para que el Papa pueda viajar de pie y saludar a las personas que se acerquen a verlo. El vehículo tendrá laterales abiertos, será de color blanco y llevará el escudo pontificio.

La adaptación requirió varios trabajos técnicos. El modelo original estaba diseñado para transportar cuatro pasajeros sentados, por lo que los mecánicos tuvieron que modificar su estructura para incorporar asientos adicionales y dejar un espacio destinado al Santo Padre.

Entre las modificaciones más importantes se encuentra la extensión del chasis en 80 centímetros hacia atrás, además de cambios en los puntos de anclaje y en el sistema de estabilidad. También se trabajó sobre la regulación de la aceleración para evitar movimientos bruscos que puedan comprometer la seguridad del pasajero.

Una presentación con caravana por las calles de Montevideo

El mini papamóvil fue presentado públicamente el sábado 31 de octubre, durante una actividad que reunió a fieles y referentes de la Iglesia católica en la capital uruguaya.

La convocatoria comenzó a las 9 en la Aduana de Oribe, sobre la Rambla Armenia, en el barrio Buceo, donde los asistentes participaron de un rezo del Rosario. Media hora después se exhibió el vehículo y comenzó una caravana que recorrió parte del trayecto que realizará León XIV durante su visita.

El recorrido finalizó cerca de las 11.30 en las tradicionales letras de Montevideo, ubicadas en la zona de Pocitos. Allí se realizó una intervención artística en la que se utilizaron los colores blanco y amarillo, característicos del Vaticano.

Uno de los momentos de la jornada fue la participación del cardenal Daniel Sturla, quien se subió al pequeño vehículo para probarlo ante la mirada de los presentes.

La iniciativa fue impulsada también por el médico e influencer Fernando «Monti» Montero y el piloto Nicolás Acosta, quienes acompañaron la organización de la presentación.

No será el único papamóvil que utilizará León XIV

Aunque el carrito de golf adaptado se convirtió en una de las curiosidades de los preparativos, no será el único vehículo destinado a trasladar al Pontífice.

La empresa uruguaya Nordex trabaja en la adaptación de una camioneta Fiat Titano, elegida para funcionar como el papamóvil tradicional durante los recorridos oficiales. El vehículo contará con un habitáculo especial, protección y un espacio que permitirá mantener el contacto visual del Papa con los fieles.

La camioneta será utilizada en los trayectos principales, mientras que el mini papamóvil quedará como una alternativa para espacios reducidos, como algunos sectores del casco histórico de Montevideo y otros lugares donde el recorrido a pie pueda resultar menos práctico.

Cuándo llegará el papa León XIV a Uruguay

La visita oficial de León XIV a Uruguay está prevista entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026.

Durante su estadía, el Pontífice será recibido por el presidente Yamandú Orsi, participará de actividades religiosas en Montevideo y viajará a Paysandú y Florida, donde encabezará distintas celebraciones.

La llegada del Papa genera expectativa entre los fieles uruguayos, que ya comenzaron a participar de actividades de bienvenida y preparativos especiales. Entre ellos, el pequeño carrito de golf convertido en papamóvil se transformó en uno de los elementos más llamativos de la organización, con una propuesta que combina creatividad, trabajo local y entusiasmo por recibir al líder de la Iglesia católica.