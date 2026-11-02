Olímpico no pudo sostener su buen momento y cayó ante Peñarol en La Banda

El Negro tropezó nuevamente en el Vicente Rosales por 87 a 74 en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

02/11/2026

Olímpico de La Banda no logró hacerse fuerte en casa y cayó por 87 a 74 ante Peñarol de Mar del Plata, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El conjunto bandeño sufrió un nuevo traspié en el estadio Vicente Rosales y no pudo sostener la levantada que había mostrado en sus últimas presentaciones.

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El Negro llegaba al compromiso con la intención de prolongar su buen momento, luego de conseguir dos importantes victorias en su gira por Corrientes. Sin embargo, se encontró con un rival que logró imponer condiciones y terminó llevándose un valioso triunfo de La Banda.

El comienzo fue ampliamente favorable a los marplatenses, que establecieron un parcial de 11-0 aprovechando el desconcierto y la sequía ofensiva del dueño de casa. Con Giorgetti y Basualdo como principales vías de gol, la visita impuso condiciones hasta que el ingreso de Frontera le dio mayor verticalidad al ataque del Negro, que consiguió reducir la distancia para cerrar el primer segmento abajo por 20 a 17.

En el segundo cuarto prevaleció la paridad. Costa apostó por una formación con doble base y encontró en los rompimientos de Frontera una alternativa para lastimar. A falta de siete minutos, un triple de Pérez puso por primera vez al frente a Olímpico (24-23). Sin embargo, las dificultades para contener a Bednarek y Giorgetti le impidieron sostener el liderazgo. Sobre el cierre de la primera mitad, Wrighten apareció con dos conversiones desde larga distancia para mantener a su equipo en partido, aunque la presión defensiva y la conducción ofensiva de Bednarek le permitieron al Milrayitas llegar al descanso arriba por 43 a 35.

Tras el entretiempo, los dirigidos por Ramella encontraron mayor fluidez y aprovecharon las transiciones para estirar la ventaja hasta los 17 puntos. Lejos de resignarse, el conjunto bandeño respondió con sacrificio, energía y una buena producción colectiva que le permitió recuperar terreno. No obstante, otra reacción visitante, esta vez con un destacado pasaje de Pérez Tapia, dejó el marcador 67 a 58 de cara al último capítulo.

En el tramo decisivo, Olímpico buscó acortar distancias con Corum como principal referencia ofensiva, pero nunca consiguió quebrar la resistencia rival. Pérez Tapia volvió a resultar determinante para administrar la diferencia y terminar de inclinar el desarrollo a favor de Peñarol, que selló el triunfo por 87 a 74.

Ahora, Olímpico deberá dar vuelta la página y enfocarse en sus próximos compromisos, con el objetivo de recuperar la regularidad y volver a hacerse fuerte en el Vicente Rosales durante la temporada.