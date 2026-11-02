Franco Colapinto rompió el silencio tras la sanción en México: "Es difícil de entender"

El piloto argentino lamentó la penalización de 10 segundos que lo hizo caer del octavo al decimoquinto puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y reconoció su error.

Hoy 22:33

Franco Colapinto expresó su frustración luego de quedarse sin puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto de Alpine había finalizado octavo, pero una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla lo relegó al puesto 15.

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"Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado", manifestó el argentino, quien también pidió disculpas a su equipo y reconoció: "Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche".

Colapinto había protagonizado una de sus mejores actuaciones de la temporada. Largó desde el puesto 11 y ganó cuatro posiciones en la salida, manteniendo un ritmo competitivo que le permitió superar a su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, los comisarios de la FIA determinaron que no había disminuido lo suficiente la velocidad en un sector señalizado con bandera amarilla. Además del castigo de tiempo, recibió un punto de penalización en su superlicencia.

Pese a la decepción, el argentino destacó el trabajo de Alpine durante la carrera y aseguró que el equipo había tomado buenas decisiones. Ahora buscará recuperarse en el Gran Premio de San Pablo, donde intentará volver a sumar puntos ante una importante presencia de hinchas argentinos.